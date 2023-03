Anaïs Chevalier-Bouchet, double médaillée d’argent olympique à Pékin il y a un an, va disputer les dernières courses de sa carrière à Oslo ce week-end. La biathlète française a annoncé ce mercredi qu’elle allait prendre sa retraite à l’issue de la saison, à l’âge de 30 ans.

« Ce seront mes derniers tours de piste à Oslo. Il est temps pour moi de raccrocher la carabine et les skis », écrit sur Instagram la biathlète dans un message accompagnant un dessin la représentant aux côtés des mascottes des trois JO d’hiver auxquels elle a participé, de Sotchi en 2014 à Pékin en 2022, en passant par Pyeongchang en 2018.





Anaïs Chevalier-Bouchet, qui a donné naissance fin 2019 à une petite fille, Emie, compte trois médailles olympiques à son palmarès, deux en argent (individuel et relais mixte en 2022) et une en bronze (relais féminin en 2018). Elle compte également sept médailles mondiales, trois remportées en individuel, argent du sprint, bronze de la poursuite en 2021 à Pokljuka (Slovénie), et bronze du sprint en 2017 à Hochfilzen (Autriche), en plus de quatre relais gagnés.

Il ne lui manque qu’un titre international. C’est cet objectif d’or mondial qui avait motivé la prolongation de sa carrière après les JO 2022. Elle n’était passée loin en février, quand elle avait abordé en tête le dernier tir debout de la mass start à Oberhof. Mais elle s’était finalement classée 4e.

Comme Roeiseland et Herrmann

« Je suis heureuse de m’être donnée les moyens de réussir et d’être restée fidèle à mes valeurs tout au long de ma carrière, poursuit-elle. Fière de m’être accrochée dans les moments difficiles, fière d’avoir osé, d’avoir fait des choix, de les avoir assumés. »

Depuis ses débuts en Coupe du monde en 2013, Chevalier-Bouchet a pris 259 départs (avant les trois dernières courses à Oslo). Elle s’est imposée une fois : en poursuite à Hochfilzen en 2016. Elle est encore montée sur quatre podiums individuels au fil de l’hiver.

Comme la Française, la star norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et l’Allemande Denise Herrmann-Wick ont annoncé mardi mettre un terme à leur carrière à la fin de l’hiver.