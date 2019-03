Salut à toutes et à tous ! J’espère que vous allez bien en ce dimanche de mars. On est là, présents au rendez-vous pour vous liver la suite des Mondiaux de biathlon. Après la médaille de bronze obtenue hier par Quentin Fillon Maillet et avant le départ de la mass-start hommes qui débutera à 14h30, on va se focaliser sur l’épreuve féminine. Le départ est prévu à 11h30. Après un sprint complètement raté pour la délégation féminine tricolore vendredi dernier (victoire de Kuzmina), les Bleues vont tenter de nous faire un peu vibrer ce dimanche dans ce qui passe pour être une année difficile pour le biathlon bleu-blanc-rouge.

>> Suivez la mass-start femmes à partir de 12h15.