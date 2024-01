Après chaque match de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs, 20 Minutes vous résume en quelques lignes ce qu’il faut retenir sur les prouesses du grand espoir tricolore. Samedi soir, les Spurs ont signé leur 10e victoire de la saison (la deuxième de rang après celle contre Portland vendredi, youhou !), et pas face à n’importe qui. « Wemby » et les siens ont en effet fait chuter à la surprise générale les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert, leaders de la conférence Ouest (113-112).

Sa feuille de stats

Sans surprise, lorsque des Spurs moribonds (et toujours derniers à l’Ouest avec 10 victoires et 36 défaites) durant la grande majorité de cette saison NBA claquent une perf inattendue, notre prodige tricolore de 20 ans n’est pas bien loin. Enorme taf de « Wemby » donc qui a cumulé 23 points (à 9/17 aux tirs), 10 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions en 30 minutes (ouf, son temps de jeu grimpe enfin un peu). Le gros plus de la soirée, c’est son 3/6 à trois points, un secteur où il est souvent en échec pour sa saison rookie (30,5 % en moyenne). Le bémol encore fréquent pour lui : il a perdu 6 ballons contre les Wolves, soit bien plus que sa moyenne déjà haute (3,4). Mention aux 25 points (à 65 %) d’un Devin Vassell intenable à ses côtés. En face, Rudy Gobert a fait du Rudy, avec 19 points (à 8 sur 9 aux tirs !) et 7 rebonds en 37 minutes, comme souvent un brin dans l’ombre de la star de la franchise Anthony Edwards (32 points).

L’action de la nuit

Comme c’est trop dur de les départager, il n’y aura pas ce dimanche matin une mais deux sucreries ultimes pour notre Victor Wembanyama, d’autant qu’elles sont bien complémentaires pour mettre en valeur la palette technique folle de l’asticot, du haut de ses 2,24 m, faut-il le rappeler. On jouait… la 2e minute au Frost Bank Center lorsque « Wemby » a hérité d’un ballon à 45 degrés sur l’aile gauche, à la hauteur de la ligne des trois points. Face à lui l’imposant Karl-Anthony Towns (2,13 m), et Rudy Gobert (2,16 m) à l’affût pour venir en aide, il y avait de quoi être intimidé. Pensez-vous, le jeune Français a feinté le tir pour mettre facilement dans le vent Towns, avant de poser un modèle d'« eurostep » (comprendre double pas avec des appuis décalés) pour se jouer de son compatriote et finir avec classe/grâce près du cercle, main gauche svp.

Un peu plus tard en première mi-temps, Wembanyama s’est lancé dans un autre mouvement de folie en partant de la tête de raquette, main gauche. Et là, il nous a lâché le dribble appelé « Shammgod » en NBA, en l’honneur d’une ancienne star des lycées et de NCAA God Shammgod, accroc à ce move. En Europe, l’ancien légendaire arrière serbe Dejan Bodiroga a rendu fou environ 2.768 adversaires durant sa carrière en réalisant (à 2 à l’heure) ce dribble consistant à pousser la balle d’un côté puis à la ramener avec la main opposée vers le côté inverse. Démo dans la vidéo ci-dessous avec « Wemby », premier géant à le passer tranquillou dans un match NBA. Et ce contre le triple meilleur défenseur de la Ligue Rudy Gobert, tant qu’à faire.

L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Sa déclaration à retenir

Victor Wembanyama est revenu sur cette action « Shammgod » qui va à n’en pas douter tourner en boucle outre-Atlantique : « Ce sont des moves que je travaille vraiment à presque tous les entraînements. C’est satisfaisant parce que si c’est simple de les travailler, c’est plus dur de les appliquer. Donc je suis content de voir que mon cerveau a pu réagir assez vite pour les appliquer en match ». Pas de doute, le QI basket fonctionne pas mal du tout sur les terrains pour notre rookie.

La dynamique des Spurs

De ce côté, on est sur de la folie pure, à l’échelle de ces Spurs 2023-2024 abonnés aux bas-fonds de la NBA (seuls les Wizards et les Pistons font pire dans toute la Ligue avec 8 et 5 succès). Rendez-vous compte : San Antonio n’avait plus remporté deux matchs de rang depuis les victoires en « back to back » contre les Suns de Kevin Durant début novembre. Alors voir la bande à Gregg Popovich être capable de remonter les dix points de retard qu’elle comptait au début du dernier quart-temps face au leader à l’Ouest est une petite sensation. Ça sent la dégustation de Bordeaux pour fêter ça du côté du mythique coach texan, avant d’avoir une belle opportunité de passe de trois, inédite cette saison. Car les Spurs affrontent mardi des Wizards très faibles, malgré les prometteurs premiers pas en NBA de Bilal Coulibaly, le grand pote de « Wemby ».