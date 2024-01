Après chaque match de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs, 20 Minutes vous résume en quelques lignes ce qu’il faut retenir sur les prouesses du grand espoir tricolore. Vendredi soir, les Spurs ont signé leur 9e victoire de la saison en dominant Portland à la maison (116-100).

Sa feuille de stats

Très propre, encore une fois, même si sa seconde période a été bien plus compliquée. Wembanyama a compilé 23 points, 12 rebonds et 4 passes, s’offrant un deuxième double-double d’affilée cette semaine. Ses 20 premières minutes ont été particulièrement brillantes, puisqu’il avait déjà enquillé 18 points et 7 rebonds à la pause. La deuxième partie du match l’a vu davantage au service de ses partenaires, inspirés comme trop rarement cette saison, notamment Jeremy Sochan (31 points).

L’action de la nuit

Il y a bien sûr eu quelques dunks spectaculaires à se mettre sous la dent, mais c’est une action défensive de Wemby qui a cette fois fait lever le Frost Bank Center (ex-AT & T Center). Dès le premier quart-temps, le Français a montré qui était le patron à l’intérieur en revenant de nulle part pour bâcher Anfernee Simons à très haute altitude. Un carton qui, pour ne rien gâcher, a débouché dans la foulée sur un tir primé de Tre Jones.

⛔️ 𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 de Victor Wembanyama 🇫🇷 sur Anfernee Simons, qui conduit à un panier de Tre Jones ! pic.twitter.com/jngOqwwnAF — Basket USA 🏀 (@basketusa) January 27, 2024





Sa déclaration à retenir

« On voit vraiment un peu plus de maturité par rapport au début de saison. On se trouve mieux collectivement. Le jeu est de meilleure qualité. Ma situation personnelle reflète bien l’état de l’équipe. On a bien identifié ce sur quoi je devais travailler, là où je suis en difficulté, et à l’aise, pour épurer mon jeu et améliorer la qualité globale de ce que je fais. »

La dynamique des Spurs

Après deux défaites en début de semaine, les Spurs se sont remis à l’endroit pour s’offrir leur 4e victoire de la saison à domicile. Un bilan qui reste bien trop maigre, et qui les laisse à la dernière place de la conférence Ouest (36 défaites), mais le contenu est de tout de même de plus en plus encourageant. Attention, la prochaine rencontre, dès ce samedi, s’annonce particulièrement coton : ce sont les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert qui déboulent.