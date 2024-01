Une perf' de cochon sauvage ! Lundi soir, le pivot de Philadelphie Joel Embiid, MVP de la NBA la saison dernière, est entré dans un club très fermé : celui des joueurs ayant réussi l’exploit de marquer 70 points ou plus dans une rencontre. Et c’était face aux Spurs de Victor Wembanyama, battus 133-123 par Embiid et sa bande. Enfin, là, quasiment par Embiid tout court.

Avant lui, seuls huit joueurs avaient inscrit 70 points ou plus dans une rencontre NBA : la légende Wilt Chamberlain (détenteur du record, avec 100 points marqués en 1962), l’ailier des Lakers Elgin Baylor (1960), celui de Denver David Thompson (1978), le pivot des Spurs David Robinson (1994), l’arrière des Lakers Kobe Bryant (2006), et enfin, trois joueurs encore en activité, l’arrière de Phoenix Devin Booker (2017) et ceux de Cleveland Donovan Mitchell (2023), et des Bucks Damian Lillard, alors à Portland (2023).

A ses 70 points (24/41 aux tirs, 21/23 aux lancers francs), Embiid a ajouté 18 rebonds et 5 passes décisives, pour une victoire 133-123 face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui n’a pas démérité, avec 33 points et 7 rebonds. « Ça fait du bien », a commenté Embiid après la victoire, remerciant ses coéquipiers « extrêmement généreux ». « J’étais chaud, ils m’ont juste donné le ballon et ont fait en sorte que je sois toujours dans les meilleures positions. Et chapeau au staff aussi, je suis entouré de gens extraordinaires ! »

Embiid adoube « Wemby »

« Il peut marquer de tellement de manières différentes », a salué son entraîneur Nick Nurse. « Sa taille (2,13 m) lui offre un large panel de possibilités près du panneau et lui permet d’obtenir des lancers francs. Et son toucher au shoot est ce qui le rend très difficile à arrêter. Quand il est motivé comme ça, tout peut arriver. »

Joel Embiid taking the court to see Victor Wembanyama LMAO



pic.twitter.com/FFJBMOVmuD — Josh Reynolds (@JoshReynolds24) January 23, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





La performance d’Embiid a permis aux Sixers d’enregistrer une sixième victoire consécutive. Avec 29 victoires et 13 défaites, ils pointent à la troisième place de la conférence Est. En face, malgré la solide performance de « Wemby », les Spurs encaissent leur 35e défaite de la saison, pour 8 victoires seulement. Ils sont derniers de la conférence Ouest. « Il est incroyable, il est super, a commenté Embiid à propos du rookie français, qu’il affrontait lundi soir pour la première fois. Pour moi, c’est déjà un des meilleurs joueurs de la Ligue, il a évidemment un grand futur qui l’attend. » Même si, lundi, la star c’était d’abord lui.

Ce que n’a pas caché le géant français après le match. « Il y a plusieurs années, on voyait surtout les meneurs, mais maintenant on revient aux pivots, a-t-il analysé après coup. Certains gars sont capables de faire plein de choses malgré le fait d’être grand, et le jeu évolue de cette façon. Il faut s’adapter. Ça aurait été plus fun avec la victoire, mais il (Embiid) est évidemment très inspirant. »