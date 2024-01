Le Dakar 2024 perd son leader dans la catégorie auto. Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, qui comptait au départ de la 6e étape jeudi neuf minutes d’avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah et plus de 11 minutes sur l’Espanol Carlos Sainz, a subi un accident autour de Shubaytah qui va l’empêcher de disputer la victoire finale au classement général.

Le pilote de 42 ans « n’est pas en mesure de réparer son Hilux après son accident au km 51 », explique un communiqué de l’organisation, qui ajoute que « l’équipage est totalement indemne mais regagne actuellement le départ de la spéciale ».

Peu d’espoir qu’il reparte

« Ses espoirs de remporter le Dakar 2024 sont anéantis mais le Saoudien pourrait repartir pour l’étape 7 au lendemain de la journée de repos, à condition que son 4x4 soit réparé et respecte toutes les règles de sécurité imposées par la FIA », précisent les organisateurs.

Ce n’est pas du tout certain qu’il puisse. « La voiture est sérieusement endommagée. Game over », a ainsi confié Jean-Marc Fortin, le patron d’Overdrive qui engage sa Toyota, à L’Equipe. Jeudi et vendredi, les concurrents découvrent une formule inédite pour la 6e étape : étalée sur deux jours, la « 48H chrono » est le dernier gros morceau de la première semaine du Dakar 2024 avant une journée de repos à Ryad.