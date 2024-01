Entraîneur emblématique à la longévité exceptionnelle, premier sélectionneur étranger de l’équipe d’Angleterre de 2001 à 2006, le Suédois Sven-Göran Eriksson a révélé mercredi être atteint d’un cancer et qu’il ne lui restait probablement que quelques mois à vivre.

« Tout le monde comprend que j’ai une maladie qui n’est pas bonne. Tout le monde suppose que c’est un cancer et c’est effectivement le cas », a-t-il admis dans un entretien accordé à la radio suédoise P1, alors que les rumeurs sur son état de santé se multipliaient ces dernières semaines, après qu’il a quitté son poste de directeur sportif du club local de Karlstad.

« C’est mieux de ne pas y penser »

Agé de 75 ans, Eriksson entend se battre « aussi longtemps » qu’il le peut, mais a avoué être conscient que ses chances de survie à moyen terme étaient faibles. « Il me reste peut-être un an, au pire un peu moins, ou au mieux peut-être un peu plus, a-t-il déclaré. On ne peut pas en être absolument certain. C’est mieux de ne pas y penser. »

Après une carrière de joueur quelconque et stoppée prématurément en raison d’une blessure, Sven-Göran Eriksson est devenu un coach mythique, notamment vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1982 avec l’IFK Göteborg et de feu la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1999 avec la Lazio Rome. Il a mené l’année suivante le club romain au titre en Serie A, avec des joueurs comme Nesta, Nedved, Veron ou Mancini.

A la tête de la sélection anglaise, il a toujours buté au stade des quarts de finale, lors des Coupes du monde 2002 et 2006, comme à l’Euro 2004. Il aura passé quarante ans de sa vie sur les bancs de touche, de 1979 à 2019.