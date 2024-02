Agbegnenou persiste, elle veut sa fille à ses côtés pendant les JO 2024

Clarisse Agbegnenou n’a « pas encore eu de réponse » d’Emmanuel Macron, mais elle y travaille. La judokate titrée ce week-end en -63kg au Paris Grand Slam aimerait être accompagnée de sa fille Athéna dans le village olympique cet été, à l’occasion des JO de Paris 2024. Et elle l’a rappelé au micro de RMC.

« On va se réunir avec Paris 2024 très prochainement, ils vont me dire ce qu’il est possible de faire. Mais une chose est sûre : je ne me vois pas ne pas dormir avec ma fille alors que je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas le jour où j’ai le plus besoin d’elle. Si on ne m’autorise pas à être avec ma fille au village olympique ? Et bien je ferai tout pour être avec elle. »

La judokate avait abordé le sujet lors d’une visite du président de la République à l’Insep, le 23 janvier, estimant qu’il s’agissait là d’un moyen parmi d’autres de « nous aider [les athlètes] à être encore meilleurs dans six mois. »