L’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) espérait sans doute une édition 2024 apaisée, après l’importante polémique environnementale de l’été passé, gonflée par le surprenant partenariat entamé avec Dacia. Ce naming de l’épreuve « Dacia UTMB Mont-Blanc » avait même poussé l’association The Green Runners à lancer une pétition durant l’été pour que la course phare d’ultra (171 km et 10.000 m de dénivelé positif) cesse cette collaboration avec le constructeur automobile, fustigé pour son bilan carbone.

Cette controverse de dernière minute n’avait pas vraiment contrarié l’UTMB 2023 (2.300 participants sur la course reine), marqué par le forfait sur blessure de Kilian Jornet mais surtout par le premier doublé américain à Chamonix Courtney Dauwalter-Jim Walmsley, enfin sacré devant son compatriote Zach Miller.

Tout sourire sur la ligne d’arrivée, comblé par le premier podium de sa carrière sur la plus prestigieuse course d’ultra-trail, Zach Miller (35 ans) vient de déclencher une tempête dans le monde du trail running. Car celui-ci s’est fendu en ce début d’année d’un mail envoyé avec Kilian Jornet himself à la centaine de coureurs élites du circuit. L’objectif ? Les solliciter pour savoir s’ils pourraient envisager « s’engager à participer à une autre course que l’UTMB cette année ». En d’autres termes, ces deux personnalités très engagées, membres de l’association Pro Trail Runners, appellent le plus grand nombre à boycotter l’UTMB 2024, et notamment le Top 15 masculin et féminin.

« Il y a une manière de le faire sans maltraiter les gens »

Pour eux, l’UTMB Group et le puissant groupe Ironman, qui fait désormais partie des actionnaires, ont pris « une direction inquiétante », en devenant peu à peu une immense machine à cash, surtout depuis la création de l’UTMB World Series, un circuit mondial de 26 courses d’ultra réparties dans 16 pays. « Il y a une multitude de choses que nous pourrions citer qui nous préoccupent, précise le fameux mail. Nous avons le sentiment qu’ils ne gèrent pas l’événement dans l’intérêt de notre sport et de ses athlètes. On pense qu’il y a une manière de le faire sans maltraiter les gens et en écrasant tous ceux qui se mettent en travers du chemin ».

A quoi peuvent donc faire référence ces attaques tranchantes ? S’ils ne citent pas d’exemple, on peut estimer que Kilian Jornet et Zach Miller ont comme beaucoup de traileurs vu d’un mauvais oeil l’annonce en octobre dernier d’une nouvelle course UTMB/Ironman à Whistler (Canada). Et pour cause, celle-ci a forcé le populaire coureur canadien Gary Robbins à stopper l’organisation de la Whistler Alpine Meadows (WAM), qui se déroulait au même endroit. De même, la traileuse élite Corrine Malcolm, speakeuse de l’UTMB à Chamonix, a annoncé le mois dernier sur les réseaux sociaux qu’elle était évincée de l’organisation de l’édition 2024 en raison de son « franc-parler ».

« Nous accordons une grande importance aux opinions de la communauté »

Ajoutez à cela l’augmentation colossale des tarifs d’inscription, de 250 euros il y a dix ans à 430 euros cette année (383 euros pour l’édition 2023), et vous comprendrez comment ce mail coup de poing a vu le jour début janvier. Mais comment a-t-il donc été rendu public par le site Esprit Trail vendredi ? Tout simplement car l’entraîneur britannique de trail Martin Cox (54 ans), « abasourdi » en se voyant transmettre ce message, a choisi de le relayer en intégralité sur son compte Instagram le 9 janvier, alors qu’il était jusque-là resté confidentiel, bien que donc envoyé à une centaine de coureurs élites. Contactée par 20 Minutes au sujet de cette immense polémique, l’UTMB Group a répondu par un communiqué rédigé par sa présidente Catherine Poletti.

Nous aurions apprécié une conversation directe avec Zach et Kilian avant de découvrir cet e-mail en même temps que tout le monde. Nous les avons d’ailleurs immédiatement contactés tous les deux pour comprendre leur position et engager un dialogue direct. Nous continuons de nous parler depuis pour évoquer la situation, approfondir nos échanges et clarifier tout malentendu. Nous croyons fermement en la valeur des discussions ouvertes et constructives pour trouver des solutions qui bénéficient à l’ensemble de la communauté. Nous accordons une grande importance aux opinions de l’ensemble de la communauté et nous sommes toujours ouverts aux discussions et à la collaboration. »

« Une course alternative » déjà programmée par Jornet et Miller ?

Les deux hommes assument pourtant pleinement leur choix de mettre en place une stratégie de boycott pour l’UTMB 2024 sans faire part de leurs griefs à l’organisation, qui serait pourtant quasiment forcée d’écouter l’Espagnol de 36 ans au vu de son statut et de ses quatre sacres glanés à Chamonix. « Nous craignons que les organisateurs ne fassent de réels changements positifs que lorsqu’ils seront sous pression pour le faire », précise le mail. Et quel meilleur moyen de pression donc qu’une édition low cost pour un événement habituellement « digne d’un championnat du monde » ?

S’ils sont logiquement conscients que l’UTMB a « créé beaucoup d’opportunités pour des gens comme nous, en attirant beaucoup d’argent et d’attention », Kilian Jornet et Zach Miller semblent donc déterminés à faire tomber l’épreuve autour du Mont-Blanc de son piédestal, au point d’avoir songé à « une course alternative » pour la remplacer. Mais les meilleurs coureurs au monde seront-ils prêts à sacrifier ce rendez-vous, même si ce n’est que pour une édition ? Factuellement, trois semaines après avoir reçu le message des deux athlètes, aucun traileur n’a publiquement pris position pour rejoindre leur initiative. Aucun des coureurs élites que nous avons contactés ce lundi ne souhaite d’ailleurs s’exprimer sur cet épineux sujet.

François D’Haene privilégie le Tor des Géants à l’UTMB en 2024

L’une des raisons est simple : la plupart d’entre eux ne peuvent pas prendre une telle décision de manière unilatérale au vu des enjeux sportifs et financiers entourant une telle échéance. « Nous sommes conscients du fait que nombre d’entre vous avez des liens forts avec l’UTMB, entre des objectifs personnels et de carrière et des perspectives de gains pour les sponsors », glissait à ce propos le mail du duo Jornet-Miller. Seul le coureur phare du Team Salomon François D’Haene, quadruple vainqueur à Chamonix et de retour de blessure lors de la dernière Diagonale des Fous (8e), ne sera à coup sûr pas au départ de cet UTMB, le 30 août 2024.

Pour sa cinquième tentative sur l'UTMB, Jim Walmsley l'avait emporté à Chamonix le 2 septembre 2023. - JEFF PACHOUD / AFP

Mais il n’y a aucun lien à y voir avec cette polémique : le Savoyard a annoncé le 1er janvier qu’il participerait pour la première fois de sa carrière au monstrueux Tor des Géants (330 km et 24.000 m de D +) dans la Vallée d’Aoste (Italie), le 8 septembre, soit seulement huit jours après l’arrivée de UTMB. La position du tenant du titre à Chamonix, l’Américain Jim Walmsley, sera déterminante sur le sujet.

« Ça donnerait l’impression qu’on s’est dégonflé »

Dans ce sens, son intervention sur la possible remise en question de l’UTMB sur la planète ultra, en septembre dernier pour le podcast Single Track, donnait des indications. « On pourrait se planifier une course avec François et Kilian et se coordonner, explique-t-il. C’est une question qui est beaucoup revenue ces dernières années. On pourrait choisir notre propre course plutôt que de participer forcément à l’UTMB. Mais ça serait bizarre de se dire qu’on va tous s’organiser pour aller par exemple sur l’Ultra Tour Monte Rosa (170 km, le 5 septembre 2024), qui est un parcours magnifique en Suisse, et qu’un grand coureur va se présenter à l’UTMB dans le même temps. S’il remporte cette course majeure, ça donnerait l’impression qu’on s’est dégonflés en n’y allant pas. » Il reste du chemin avant un boycott total.