La Canada, pays bilingue, mais pas tant que ça ? Le 20 novembre dernier, le joueur de football canadien Marc-Antoine Dequoy profitait du titre de son équipe en Coupe Grey (le championnat) pour partager sa frustration sur la place relative de la langue française dans son sport. Dequoy était alors furieux de constater qu’aucun texte affiché sur les écrans du stade n’était traduit dans notre langue. « Ils n’ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout et c’est écrit en anglais, déclarait-il alors au micro de RDS. Mais tu sais quoi ? Gardez-le votre anglais. Parce qu’on va la prendre cette coupe-là, puis on va la ramener à Montréal, on va la ramener au Québec. On va la ramener chez nous ».

S’affirmer, ça se fait en français.



Marc-Antoine Dequoy, le numéro 24 des Alouettes de Montréal, crie sa fierté d’avoir rapporté la coupe Grey au Québec.



S’il n’y avait qu’une phrase à retenir, c’est bien ce « gardez-le votre anglais », à la fois source intarissable de memes depuis une dizaine de jours et générateur de nombreux débats et réactions depuis la saillie du Québécois de 29 ans. Le combattant québécois de MMA Olivier Aubin-Mercier a ainsi repris la formule de son compatriote après sa dernière victoire.

Le ministre québécois de la langue française salue la colère du joueur

Le débat est tel qu’il finit par être commenté par le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge. « La Ligue canadienne de football fait partie d’un pays qui se veut bilingue, qui se dit bilingue. Il faut respecter les Québécois, il faut respecter la langue française. Je pense que le joueur québécois, monsieur Dequoy, a bien fait de s’exprimer comme il l’a fait, et de dénoncer ce qui devait être dénoncé. »

Marc-Antoine Dequoy en nouveau symbole de la conservation du patrimoine linguistique français en Amérique du Nord ? On se calme. Invité sur les plateaux TV, le joueur ne revendique aucun message politique. « La protection de la langue française, […] je vois ça comme un enjeu de société. C’était l’émotion du moment. »