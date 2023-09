Au stade Vélodrome,

Des feux tricolores en plein cœur du stade Vélodrome. Ce n'est pas la dernière solution trouvée par l'organisation pour fluidifier le flux de supporteurs après les difficultés d’accès rencontrées lors du match entre l’Angleterre et l’Argentine samedi soir, mais celle des Springboks pour faciliter leurs communications. L’Afrique du Sud a utilisé dimanche des lumières rouges, oranges et vertes pour communiquer sur la nature des blessures avec le staff médical lors de la victoire contre l’Ecosse (18-13), dans cette Coupe du monde de rugby 2023.

DJ Rassie

Le consultant en défense des Springboks, Felix Jones, a brandi ces feux à plusieurs reprises, comme on a pu le voir sur les retransmissions télé. « Le rouge pour une blessure sérieuse, l’orange on se donne un délai de 5-10 minutes et vert si tout va bien », a détaillé Jacques Nienaber, le sélectionneur des Springboks, après la rencontre.

Une technique déjà utilisée lorsqu’il était du côté du Munster lors de la saison 2016/2017, de son propre aveu. Et dont il a eu recours cette fois face au capharnaüm du stade Vélodrome, « au bord ou près du terrain le bruit est phénoménal donc c’est difficile de parler avec notre staff », a-t-il avancé comme principale explication.

Felix Jones with the 🚦 signals #ScotlandSouthAfrica #RWC pic.twitter.com/XjyeAsUt5g — ChristopherCadwell (@TheWell3) September 10, 2023



Rien de tactique donc, mais un système qui permet de laisser libres les autres moyens de communication. « C’est une manière facile d’utilisation et qui permet aussi de laisser libre des ondes radios pour communiquer les tactiques à notre staff technique », a d’ailleurs précisé Jacques Nienaber, interrogé à deux reprises sur cette particularité à l’issue du match. L’ancien joueur et entraîneur sud africain Rassie Erasmus avait même obtenu le surnom de DJ Rassie après avoir utilisé ces mêmes feux tricolores lors de la saison 2006/2007.