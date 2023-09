Afrique du Sud - Ecosse EN DIRECT : Le XV du Chardon se rebiffe un peu… Suivez le match avec nous..

11h : Les champions du monde entament la défense de leur couronne!

Chers amies et amis rugbyx, il est l'heure. L'heure pour l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, de faire ses grands débuts dans cette Coupe du monde 2023. En face, ce sera pas n'importe qui, l'Ecosse, en l'occurrence. Mais au vu de la préparation estivale des Springboks, on a du mal à imaginer autre chose qu'une masterclass sud-africaine. On compte quand même sur le XV du Chardon pour résister au bulldozer, qui, rappelons-le, a terrassé le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande au mois d'août (seule l'Argentine s'en est à peu près sortie en perdant 24-13, début août). En plus d'être la poule du champion, ce groupe sera particulièrement srcuté car il se croisera avec celui de l'équipe de France dès les quarts de finale.