Pays de Galles - Fidji EN DIRECT : Des Fidjiens séduisants vont-ils mater les Gallois ? Suivez le match avec nous…

11h : Et bonjour à toutes et tous ! Qu’est-ce qu’il promet ce match !!!

En 2019, le pays de Galles, avant sa demi-finale de la Coupe du monde au Japon, signait un Grand Chelem, avant de remporter de nouveau le Tournoi des VI Nations deux ans plus tard. Mais depuis, rien ne va plus, avec deux avant-dernières places dans la compétition. Le retour du sorcier néo-zélandais Wayne Gatland n’a rien changé, et les coéquipiers de Dan Biggar s’avancent dans ce Mondial sans aucune certitude.

Les Fidjiens, eux, en ont quelques-unes. Ils viennent de battre l’Angleterre à Twickenham (22-30) le 26 août — une première dans leur histoire — et présentent ce dimanche un banc qui pourrait faire mal en seconde période (Botia, Tuisova, Maqala…). Seul (gros) point noir : le forfait de l’ouvreur Caleb Muntz, blessé à un genou.

» Parce qu’on aime le suspense et qu’il y en aura a priori dans cette rencontre, on se retrouve à 20h30