Les Français ont déjà fait mieux qu’à Roland-Garros. Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino se sont qualifiés mercredi pour le troisième tour de l’US Open, contrairement à Hugo Gaston dont le parcours depuis les qualifications a été brusquement interrompu. L’inattendu Titouan Droguet, issu des qualifications affrontait le Tchèque Mensik dans la soirée.

Au total, huit des 24 Français inscrits dans les tableaux principaux hommes et femmes sont passés au deuxième tour. Quatre jouaient mercredi et les quatre autres (Gaël Monfils, Arthur Fils, Arthur Rinderknech et Clara Burel) joueront jeudi.

Ça passe : Bonzi, Mannarino

Il n’avait jamais fait aussi bien à New York : Bonzi (108e) s’est qualifié pour le troisième tour aux dépens de l’Américain Christopher Eubanks (30e) 7-6 (8/6), 2-6, 6-2, 7-6 (9/7).

Dans des conditions difficiles, avec un public américain bruyant et tout entier acquis à la cause d’Eubanks, le Français a fait preuve de sang-froid, notamment sur un passing-shot de revers qui lui a permis d’emporter le premier set.

Après avoir rapidement cédé le deuxième set, il a profité d’une baisse de régime de son adversaire, en particulier au service. Dans le quatrième set, Eubanks a semblé manquer d’allant, commettant 24 fautes directes sur cette seule manche. Bonzi a néanmoins eu besoin d’un jeu décisif et de trois balles de match pour conclure.

L’an dernier, le Nîmois de 27 ans avait perdu au deuxième tour. Cette année, il tentera de se hisser en 8es de finale : ce sera vendredi contre le Suisse Dominik Stricker (128e), vainqueur surprise de Stefanos Tsitsipas (7e).

Mannarino, lui, est venu à bout du Hongrois Fabian Marozsan (92e) 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 et s’est qualifié pour le troisième tour, égalant son meilleur résultat à Flushing Meadows. A 35 ans, il tentera d’atteindre pour la première fois les 8es de finale du Majeur américain en affrontant l’Américain Frances Tiafoe (10e), demi-finaliste l’an dernier, ou l’Autrichien Sebastian Ofner (58e).

Ça casse : Gaston

Passé par les qualifications, Gaston (99e) a été surclassé par le Serbe Laslo Djere (N.38), 6-1, 6-2, 6-3 qui a privé le Français d’un duel de prestige face à Djokovic au troisième tour.

Vainqueur de deux tournois Challenger en juillet (Iasi et Trieste), le Toulousain a peiné tout le match face au puissant jeu de fond de court de son adversaire. Il a cherché à forcer le destin au filet, gagnant 25 points sur des montées, mais il a aussi commis 29 fautes directes.