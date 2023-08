De retour à la compétition après des mois à soigner des blessures, Gaël Monfils s’est qualifié mardi pour le deuxième tour de l’US Open en écartant le Japonais Taro Daniel (95e et issu des qualifications) 4-6, 6-4, 6-2, 7-6 (7/4). La marche suivante sera beaucoup plus haute puisque le Parisien, qui fêtera ses 37 ans le 1er septembre, trouvera le Russe Andrey Rublev (8e) sur sa route.

Face à Daniel, Monfils a eu du mal à se mettre en marche, paraissant apathique au premier set. Puis il s’est réveillé, a commis moins de fautes et a pris le match en mains. « Je me sentais plus lourd, les balles étaient plus lourdes, plus lentes. J’ai dû m’adapter. J’ai très peu tourné autour de mon coup droit, à la place j’ai joué beaucoup de revers », a-t-il analysé.

VINTAGE MONFILS! pic.twitter.com/R40xFfgEHa — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023



Le poignet, encore et toujours le poignet

« En plus, au début il servait extrêmement bien et ça m’a tendu un peu aussi. Heureusement, il s’est mis à servir beaucoup moins bien par la suite et moi je me suis mis dans mon match. J’ai bien servi quand il fallait et j’ai su ensuite trouver les trajectoires que je voulais », a-t-il ajouté.

Au bout du compte, il aura placé 23 aces, réussi 68 coups gagnants et commit 56 fautes directes (10 coups gagnants pour 13 fautes directes dans le premier set). Une chute a cependant failli tout remettre en question : Monfils est retombé sur le poignet qui l’avait tenu à l’écart de la compétition plusieurs semaines après Roland-Garros. « Tomber sur le poignet est la seule chose qu’il ne faut pas que je fasse… mais je n’ai pas pu faire autrement. Je pense que le strap m’a beaucoup aidé. J’espère que ça ira demain », a-t-il commenté en reconnaissant s’être fait mal.

La Monf est de retour

Monfils n’avait plus remporté de match à Flushing Meadows depuis son deuxième tour en 2021. A l’écart du circuit durant des mois pour soigner une blessure au pied survenue au Canada l’été dernier, le Parisien a tenté un retour au printemps devant son public à Roland-Garros. Mais après y avoir écarté l’Argentin Sebastian Baez au terme d’une bagarre épique en cinq sets, il a déclaré forfait alors que se dressait devant lui la nouvelle terreur du circuit, le Danois Holger Rune. Nouvelle blessure au poignet et nouvelle convalescence de plusieurs semaines.

Depuis le début de la tournée américaine sur dur cependant, Monfils retrouve de sa superbe. Il a ainsi atteint les 8es de finale à Washington, les quarts au Masters 1000 de Toronto et encore les 8es au Masters 1000 de Cincinnati avec au passage trois victoires contre des joueurs du Top 15 mondial (Tsitsipas, Norrie et De Minaur).