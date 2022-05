Actualiser

13h05 : Allez je laisse William prendre sa pause déjeuner et je prends l'antenne à Roland depuis la salle de presse. Je me branche sur le tie-break du 2e set entre Sinner et Mc Donald. L'Italien a débreaké et peut mettre un gros coup sur la tête de l'Américain

12h57 : La bataille entre Garin et Rublev vaut le coup d'oeil. Typiquement le match que j'irais voir sur le court 14 si j'étais à Roland. Un truc de connaisseurs (oui je me la pète et alors, vous allez faire quoiiii?)

12h52 : Holger Rune content de jouer sur le Chatrier, moins de le faire à l'heure de la finale de la Ligue des champions. Paris, tonight. Match not before 20:45 at Court Philippe Chatrier. Or, if you prefer, Champions league final 😉



📸 @rolandgarros pic.twitter.com/kzkznAHWBS — Holger Rune (@holgerrune2003) May 28, 2022

12h51 : C'est fait, premier set remporté tranquillou par la mère Iga. 6-3

12h48 : C'est parti pour Swiatek sur le Central. 4-3 pour la Polonaise contre Kovinic. La numéro 1 mondiale sert pour le set.

12h38 : Dans les autres matchs; Garin revient à une manche partout contre Rublev et Jannik Sinner n'est pas loin de perdre le 2e set contre O Tacos.

12h36 : Jeu, set et match Begu. Jeanjean s'est réveillée trop tard, comme Diane Parry hier contre Stephens. 6-1, 6-4 pour la Roumaine qui a été globalement plus forte.

12h35 : NOOOON BALLE DE MATCH BEGU!

12h33 : 15-30! On y est presque Léolia. Allez!

12h31 : Jeu, Jeanjean, 5-4! Begu sert encore pour le match mais la dynamique est totalement différente.

12h30 : Avantage Jeanjean. Le Lenglen pousse! L'ambiance Coupe Davis se met en place au meilleur moment.

12h29 : Les deux balles de match sont effacées! On y croit Leolia.

12h28 : Deux balles de match pour Begu...

12h25 : 5-3, débreak! Jeanjean se met soudain à jouer le feu.

12h23 : MAIS OUI LEOLIA! Alors peut-être ??!! 0-30 sur le service de Begu.

12h19 : 5-2 Jeanjean qui sauve l'honneur sur sa mise en jeu.

12h17 : 5-1 Begu, la fin est proche.

12h16 : Jeanjean a encore loupé une balle de break, et Begu a maintenant une balle de jeu. Le bal des occasions manquées.

12h13 : Par contre Léolia à chaque fois qu'elle rate une balle de break on dirait que c'est la fin du monde. S'agirait de dédramatiser un peu. Genre sur la prochaine par exemple. Avantage Jeanjean.

12h10 : Ce jeu de service est parti pour durer autant de temps que le premier set. Et nouvelle balle de break pour Jeanjean!

12h07 : Balle de break manquée par Jeanjean qui s'en veut à mort...

12h04 : Leolia joue enfin le feu! 0-30 sur le service de Begu. Ca vaut ce que ça vaut mais les deux derniers points, enfin surtout le dernier, est magnifique!

12h01 : Double-break Begu, 4-1. Ce match va donc vraiment durer une heure, j'ai mal.

12h : Premier set pour Rublev contre Garin (6-4) sur le court 14.

11h59 : Et Begu s'en sort... 3-1. Terrible.

11h58 : 40-30 pour la Roumaine sur son jeu de service, la Française est un peu abattue parce qu'elle donne tout et n'est pas récompensée.

11h52 : Leolia ne gagne pas souvent de jeux mais quand elle le fait, c'est jeu blanc. 2-1 pour Begu, service à suivre.

11h50 : Enfin un coup droit raté par Valérie Begu, mais bon, la Roumaine boucle son jeu sur le point suivant. 2-0, trois mondes d'écart entre les deux joueuses.

11h49 : Jannik Sinner remporte le premier set contre Burger King (6-3)

11h46 : Jeu et break d'entrée pour Begu... Encore une amortie mal sentie et une montée au filet à contretemps de Jeanjean, sanctionnée par la Roumaine.

11h45 : Amortie dans le filet de la Française qui était revenue à hauteur, ça fait 30-40 et balle de break pour son adversaire.

11h44 : On repart sur des bonnes bases ça fait plaisir (non). 0-30 pour Begu surle service de Leolia.

11h41 : 6-1, jeu et premier set Begu. Léolia Jeanjean va devoir se réveiller et trouver une solution pour endiguer ce coup droit. Autrement ça se terminera en moins d'une heure.

11h40 : Trois balles de set pour la Roumaine sur une volée foirée de la Française.

11h39 : Non mais les coups droits de Begu c'est pas possible en fait. Elle trouve que des zones parfaites.

11h38 : Enfin un jeu pour Jeanjean! Et un jeu blanc, s'il vous plaît. 5-1. On va se dire que c'est le début de quelque chose.

11h36 : 30-0 pour Jeanjean qui répond positivement aux encouragement du Lenglen! Le 2e set se prépare maintenant, Léolia.

11h34 : 5-0 pour Begu... Un carnage

11h32 : Break Sinner contre Ronald McDonald. 4-2 pour l'Italien dans la première manche.

11h30 : Et la double pour offrir le double-break à Begu. 4-0 pour la Roumaine ça sent pas bon cette affaire. Allez Léolia, on se réveille!

11h29 : C'est dramatique, Léolia ne gagne plus un point. Begu est en mode machine, encore un revers croisé de mutante. 0-40

11h26 : 3-0, depuis hier je live des matchs de Françaises qui se font désosser par leur adversaire ça fait vachement plaisir. Je porte la giga poisse.

11h24 : Jeanjean punie par Begu... C'est finalement la Roumaine qui breake. 2-0

11h20 : Des nouvelles des autres courts. C'est parti pour Sinner contre McDonald sur le court Simonne-Mathieu ainsi que Rublev qui a déjà breaké Garin sur le court 14.

11h19 : La Roumaine s'en sort après avoir sauvé 157 balles de break sur son premier jeu de service. Jeanjean devra se montrer plus réaliste dans les moments décisif si elle veut gagner aujourd'hui. 1-0 Begu.

11h18 : Encore une giflasse en coup droit de Begu pour sauver une balle de break. Ca commence à faire beaucoup.

11h16 : Premier jeu interminable, 46e égalité, je vais me préparer à manger et quand je reviendrai y aura toujours 0-0, on dirait un match de Ligue 1 en 2010.

11h15 : 4e balle de break pour Jeanjean mais là encore, Begu défend à la perfection. Egalité.

11h14 : Trois balles de break bazardées bien comme il faut...

11h13 : Les deux premières sont sauvées par la Roumaine.

11h12 : Trois balles de break d'entrée pour la Française!

11h11 : Ca part pas trop mal pour la Française, 0-30 sur le service adverse.

11h10 : C'EST PARTI POUR LEOLIA! Service Begu.

11h : C'est l'heure de l'échauffement! On fait comme Léolia Jeanjean sur le Lenglen, on tape quelques balles et on est à vous pour les premiers matchs.

