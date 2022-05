16h32 : DEUXIEME SET CILIC 6-3. Malgré un gros mieux en fin de deuxième manche, va falloir un miracle pour que Gilou revienne. Sauf si le public continue de pousser et que Cilic arrête de jouer. On y croit...ou pas

16h30 : 15-30!!!!! On est là, on est là mon Gilou!!!!

16h29 : Cilic commence à faire nimp. On y croit 15-15

16h25 : 40-0. ON EST A LA BOMBONERA LES ENFANTS!!!!

16h23 : 15-0 GILOU. On dirait qu’il est sur le point de remporter le match tant l’ambiance est magique. Mais en fait, pas du tout.

16h20 : LA OLA DANS LE CENTRAL. MAIS OUIIIIIIIIII. Gilou prend une tôle mais on s'en tape. C'est samedi, c'est le week-end, c'est la fête.

16h01 : Oh le beau point de Simon qui s’en va chercher la ligne. 0-15 sur le service de Cilic, le début de la remontada (non).

15h56 : Et le Central qui s’emballe pour un point de Gilou qui revient à 15-15. Je vous laisse imaginer l’enflammade si Simon renverse la situation. Ce qui n’arrivera pas

15h53 : Et encore un jeu pour Cilic 1-0 dans le 2e set. Ça fait 7 jeux d’affilée pour le Croate

15h47 : CILIC REMPORTE LE PREMIER SET 6-0. Gilles Simon est totalement à la rue, dépassé par le jeu sans fioritures du Croate qui pilonne le Français. On sent que notre Gilou national est à la rue physiquement.

15h42 : On a un peu de peine pour Gilles Simon qui ne peut absolument rien faire depuis le début du match. Cilic joue très bien, Gilou est en galère et le match tourne à la démonstration croate.

15h37 : DOUBLE BREAK CILIC 4-0 . Ça ressemble au match de trop mais bon, c’est Gilles Simon. On ne sait jamais.

15h13 : Salut à tous et bienvenue pour le central pour la suite de l’épopée du vétéran Gilles Simon. A 37 berges, Gilles Simon dispute son dernier Roland Garros. On s’attendait à le voir disparaître d’entrée mais la tournée d’adieux a déjà annulé deux dates. On espère que ça va continuer face à Cilic, 20e mondial. Pas simple du tout mais bon Gilou est en mission.