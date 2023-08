L’officialisation de son arrivée sur les réseaux met presque autant de pression sur Gonçalo Ramos que la somme présumée versée par le PSG à Benfica (un prêt payant avec option d’achat obligatoire de 65 millions d’euros + bonus d’après Le Parisien). On y voit l’ancien buteur luso-parisien Pedro Miguel Pauleta passer le témoin à son jeune successeur, avec, en filigrane, quelques-uns de ses plus beaux chefs-d’œuvre. « Maintenant, c’est à toi d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain », prévient l’aigle des Açores. Le niveau d’attentes était élevé, il le sera encore plus.

Dans le communiqué de présentation du nouvel attaquant, dans lequel sont notamment retracés ses exploits - dont son triplé en Coupe du monde contre la Suisse - Nasser Al-Khelaïfi s’enthousiasme de la signature du bonhomme. Avec une attaque à peine masquée pour les fossoyeurs de l’institution PSG. « Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l’équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l’avenir de notre grande institution » Difficile de ne pas voir un gros sous-entendu adressé à un certain lofteur.

27 buts et 12 passes décisives

Le désormais ex-attaquant de Benfica s’est quant à lui dit honoré de rejoindre la capitale française. « C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs. » Gonçalo Ramos a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues en 47 matchs l’an passé. Des standards prometteurs qu’il faudra voir à la hausse pour contenter un public exigeant.