Président et copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham annonçait le mois dernier au sujet de Lionel Messi : « Il lui faudra un temps d’adaptation ». Euh, on a connu adaptation plus délicate que celle du meilleur joueur de la dernière Coupe du monde en MLS. Il s’est ainsi offert dimanche soir, à 36 ans, un nouveau doublé avec sa franchise, en huitièmes de finale de la Leagues Cup contre Dallas (4-4, 5-3 aux tirs au but).

Messi. Free kick. Inevitable. pic.twitter.com/ykUh52xqDP — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023



C’est simple : l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain en est à sept buts en quatre rencontres outre-Atlantique. Un bilan phénoménal, à l’image de sa merveille de coup franc enroulé face à Dallas (4-4, 85e) pour sauver son équipe, qui était menée de deux buts à dix minutes de la fin. Inutile de vous préciser qui a parfaitement lancé la série de tirs au but de l’Inter Miami dans la foulée…

Passeur décisif sur le premier but de son ami Lionel Messi dimanche soir (1-0, 6e), l'ancien latéral du Barça Jordi Alba y est allé d’une révélation auprès de Goal avant la rencontre : « Leo se sent soutenu et aimé ici, c’est la chose la plus importante. Au PSG, il n’a pas passé un bon moment, mais là, il a retrouvé sa joie de vivre ». Les supporteurs parisiens n’ont pas fini de regretter cette histoire d’amour manquée avec la star argentine.