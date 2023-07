Le même scénario se répète souvent. Une personne en situation de handicap réserve un logement ou une chambre d’hôtel prétendument accessible. Puis, une fois sur place, c’est la désillusion. « Je reçois de nombreux témoignages tous les jours. Il y a un problème de fiabilité de l’information », constate Nicolas Mérille. Le dernier en date, un hôtel « accessible » avec trois marches pour accéder à la salle du petit-déjeuner.

2.900 logements accessibles en Île-de-France

« La Mairie de Paris et l’office de tourisme estiment que sur toute l’Île-de-France, il y aurait environ 2.900 logements accessibles », déplore le conseiller national Accessibilité chez APF France handicap. À un an des Jeux, où sont attendus 350.000 spectateurs en situation de handicap, Nicolas Mérille est inquiet. Guillaume Boulaton, fondateur et gérant de Toolib, une plateforme qui regroupe des centaines de logements adaptés dans toute la France, partage le même constat : « C’est un vrai challenge. En dix mois, il ne sera pas possible de construire des chambres adaptées partout en Île-de-France ».

Mais il a une autre carte à jouer. Il mise sur Toolib Partner pour faciliter l’hébergement de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, grâce à des partenariats avec des grands groupes hôteliers. « Nous leur donnons accès à notre algorithme pour qu’ils puissent comprendre les besoins de leurs clients et mieux y répondre », détaille Guillaume Boulaton. Cet outil clés en main permet aux clients de détailler leur handicap et de savoir quel équipement est nécessaire pour que la chambre d’hôtel soit adaptée. Le matériel, validé par des ergothérapeutes, est ensuite directement commandé via Toolib.

Encore peu d’offres sur Paris

« Toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas en fauteuil. Pour certains, la location d’un siège ou d’une barre de maintien dans la douche suffit pour que leur chambre soit adaptée », explique Guillaume Boulaton. Mais Toolib ne peut rattraper le retard seul. La plateforme devrait avoir une incidence sur « 10 % des 350.000 spectateurs attendus ».

D’autres solutions existent : Yoola, une agence de voyage dédiée au public en situation de handicap. Et Airbnb, qui propose désormais un onglet « logement adapté ». Mais il y figure très peu d’offres sur Paris et l’Île-de-France. Même s’il reste encore du chemin à parcourir, Guillaume Boulaton reste optimiste : « Nous voyons l’impact fort que l’on pourrait avoir sur la capacité des hôtels à mieux comprendre et accueillir les personnes en situation de handicap. »