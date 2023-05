La 122ᵉ édition de Roland-Garros bat son plein depuis dimanche, mais n’y aurait-il pas un paquet d’absents de marque ? Pas de panique messieurs dames, on a encore ce mardi pour découvrir les derniers grands favoris du tournoi. On vous voit venir, ne vous attendez pas une apparition sortie de nulle part d’un « Rafa » requinqué. Non, ça n’arrivera pas, mais Daniil Medvedev, Casper Ruud et Holger Rune débarquent par contre Porte d’Auteuil pour notre plus grand plaisir.

L’affiche du jour

On a beau décortiquer le programme de Roland dans tous les sens, rien ne nous exalte davantage que la possibilité de voir Gaël Monfils mettre (une dernière fois ?) le feu au Central. Et ce concept de night session semble totalement destiné à un showman de maboulos comme lui, donc autant foncer les yeux fermés sur ce rendez-vous. On sera peut-être (sûrement) déçus, mais même à 36 ans et avec un improbable classement ATP (386e), on se dit que la « Monf » va nous retourner le Philippe Chatrier. Reste à savoir si ce sera grâce à des parpaings en coup droit ou en tapant l’incruste dans le show de beatbox supposé accompagner cette night session.





AIRTIME 😱@Gael_Monfils pulling out all the tricks... @OpenParcARA #OpenParc pic.twitter.com/3ARgvM0TjE — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ah oui, on a presque oublié de vous dire : Gaël Monfils aura sur sa route l’Argentin Sebastian Baez (22 ans). Celui-ci est évidemment bien mieux classé que notre puncheur français (42e à l’ATP) et il a failli accrocher Stefanos Tsitsipas en 16es à Rome cette saison (5-7, 6-3, 3-6). Mais on ne parle tout de même pas d’un crack contre lequel Gaël Monfils n’aurait absolument aucune chance de s’offrir un baroud d’honneur. Alors peut-être…

Les favoris du jour

On a déjà hâte de revoir à Roland la Polonaise Iga Swiatek. Numéro une mondiale et tenante du titre, celle-ci nous avait sacrément impressionnés l’an passé et l’Espagnole Cristina Bucsa risque d’être dans une belle galère face à elle, ce mardi aprèm sur le Central. Côté garçons, on est servis avec trois membres du Top 6 qui seront de la fête, Daniil Medvedev, Casper Ruud et Holger Rune. Respectivement opposés au Brésilien Thiago Seyboth Wild, au Suédois Elias Ymer et à l’Américain Christopher Eubanks, on les voit tous tracer leur route sans encombre (Team prises de risques insensés).

Les Français du jour

Outre Gaël Monfils, il restera six autres Français pour cette fin de premier tour Porte d’Auteuil. On a forcément une tendresse particulière pour Richard Gasquet (36 ans), dont il pourrait pour lui aussi s’agir de la dernière participation, contre son compatriote Arthur Rinderknech (sur le Lenglen en fin d’aprem-début de soirée). Autre curiosité avec la révélation du Roland 2020 Hugo Gaston, placé dans la Bombonera du 14 (le veinard) face au Slovaque Alex Molcan. Déconne pas Hugo, pas de faute d’antijeu hein ! Le géant lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard (19 ans, 2,01 m) fera apprécier sa puissance de feu au service sur le court numéro 7 (en fin de matinée) face à l’Argentin Genaro Alberto Olivieri. Et enfin, on aura Quentin Halys, lui aussi sur le 7 dans l’aprèm contre un autre Argentin (décidément), à savoir Guido Pella.









Dans le tableau féminin aussi, il y aura plusieurs tricolores engagées, à commencer par Fiona Ferro sur le 14 contre la Suédoise Rebecca Peterson. Deux autres jeunes joueuses, dominantes chez les juniors avec des titres majeurs glanés en 2018 et 2019, à savoir Clara Burel (face à Sara Sorribes Tormo sur le 14) et Diane Parry (contre l’Ukrainienne Kalinina sur le Simonne-Mathieu en fin de matinée), sont à l’affiche. Enfin si vous voulez absolument enchaîner des rencontres de Français, le court numéro 6 sera pour vous, avec le choc tricolore Selena Janicijevic-Océane Dodin, puis l’entrée en lice de Grégoire Barrère dans la foulée contre Ruusuvuori. Ouf, on en a fait le tour de ce dernier jour (de premier tour) bien costaud.

La météo du jour

Pas de souci, on aura encore droit à du Venice Beach Porte d’Auteuil. Entre 17 et 24 °C en gros à partir du début des matchs à 11 heures. Le paramètre clé pourrait une nouvelle fois être le vent (coucou Caro Garcia), puisque des rafales allant jusqu’à 45 km/h sont annoncées.

Le prono osé du jour

Allez, puisqu’il faut se lancer, et même si ça nous peine de partir là-dessus, on imagine bien Arthur Rinderknech renverser son glorieux aîné Richard Gasquet sur le Lenglen dans l’aprèm. La pression d’une possible dernière fois ici, une année en dents de scie, une élimination dès le premier tour à Lyon la semaine passée, tout montre ou presque que « Richie » est loin de la forme de sa vie. Au méconnu Rinderknech d’en profiter pour taper dans l’œil du grand public, à 27 ans.