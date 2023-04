Après les hommes et les femmes, la planète. Les voiles des deux bateaux de TR Racing vont se répondre sur l’eau. Mi-mars, Thomas Ruyant a mis à l’eau son nouvel Imoca et dévoilé l’engagement sociétal de son bateau : For People. Ce vendredi, Sam Goodchild, nouveau venu dans la structure lorientaise, a révélé les couleurs de son voilier (ex-LinkedOut) et le slogan qui orne sa voile : For the Planet.

Cette mission sociétale des Imoca TR Racing est notamment portée par Alexandre Fayeulle, PDG d’Advens, à l’origine du projet avec Thomas Ruyant. « 50 % du capital du groupe et des profits financiers qui en découlent sont destinés à l’action pour les Hommes et la planète. Les entreprises et leurs collaborateurs ont le pouvoir de changer le cours des choses », estime-t-il, dans un communiqué de presse. Le collectif For People and Planet, créé en compagnie de Leyton, partenaire arrivé avec Sam Goodchild, « est né pour agir et appeler le plus grand nombre à l’action. »

Pour le marin britannique, dont l’ambition est de participer au Vendée Globe 2024, « avec Advens et Leyton, nous avons une envie commune de marquer notre projet avec des initiatives positives pour People and Planet. »