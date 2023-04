Tanking or not tanking ? Les observateurs ont leur petite idée, et apparemment la NBA aussi. La Ligue américaine de basket a décidé d'ouvrir une enquête concernant la décision des Dallas Mavericks d’écarter plusieurs joueurs clés lors de la défaite 115-112 face aux Chicago Bulls vendredi soir, alors qu’ils avaient encore une chance d’accéder aux barrages de la conférence Ouest.

« La NBA a ouvert une enquête aujourd’hui sur les faits et les circonstances entourant les décisions prises par les Dallas Mavericks en matière d’effectifs et de conduite de jeu lors du match Chicago Bulls-Mavericks (…), y compris les motivations derrière ces actions », a déclaré le porte-parole de la NBA, Mike Bass, dans un communiqué publié samedi.





L’entraîneur des Mavs, Jason Kidd, a déclaré que mettre au repos la majorité de la rotation régulière était une « décision organisationnelle », attribuant ce choix au propriétaire Mark Cuban et au directeur général Nico Harrison. Les Mavs ont largement fait tourner samedi, en laissant au repos Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr, Josh Green, Maxi Kleber ou encore Christian Wood. Le meneur All-Star Luka Doncic n'a lui joué que les 12 premières minutes avant de rester sur le banc jusqu’à la fin du match.

Un premier tour de draft en jeu

Les règles de la Ligue comprennent pourtant des mesures contre le « tanking » qui indiquent qu’un propriétaire ne peut pas « tenter de perdre ou de contrôler le score d’un match ». Les Mavs sont (plus que) soupçonnés d'avoir voulu protéger leur choix du premier tour de la prochaine draft NBA.

En effet, Dallas doit aux New York Knicks un choix du premier tour, comme paiement final pour l’échange de Kristaps Porzingis en 2019. Mais si la loterie de la draft détermine qu’ils auront un choix parmi les 10 premiers, ils ne doivent pas l’abandonner aux Knicks.





Ainsi, la défaite d’hier, qui dégrade le bilan des Mavs au classement général, leur donne de meilleures chances d’obtenir un choix parmi les 10 premiers à la loterie. Le propriétaire de la franchise, Mark Cuban, qui a été condamné à une amende de 600.000 dollars en 2018 pour avoir admis que les Mavericks faisaient du tanking, a déclaré mercredi que ses joueurs ne supporteraient pas cette stratégie.

« Les joueurs ne veulent pas faire ça », a-t-il déclaré mercredi. « Les joueurs ne vont pas faire ça. Les joueurs ne font pas ça. » Cuban n’a pas fait de commentaires sur le match de vendredi.