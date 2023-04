Killian Hayes a inscrit 28 points, record personnel battu, lors de la victoire de Détroit à Indiana (122-115), vendredi en NBA, Théo Maledon se distinguant également, sans toutefois empêcher le revers de Charlotte contre Houston (112-109).

Le meneur des Pistons, Français plus haut drafté de l’histoire en 7e position en 2020 - même si Victor Wembanyama devrait faire mieux en juin - a du mal depuis à confirmer tous les espoirs placés en lui, ne devant d’être titulaire cette saison qu’aux blessures de certains coéquipiers.

Meilleur total de points pour Maledon cette saison

Mais contre les Pacers, certes dans un match sans enjeu entre deux équipes éliminées de la course aux play-off et aux barrages, il a montré son meilleur visage en étant actif sur tous les fronts (9/19 aux tirs, 6 passes, 4 interceptions et 1 contre).

Maledon était aussi dans le cinq de départ des Hornets face aux Rockets, dans une autre affiche entre pensionnaires des abysses du classement. Aussi vains furent-ils, ses efforts ne sont toutefois pas passés inaperçus puisqu’il a réussi son meilleur total de points (22) de la saison, ajoutant 8 passes et 5 interceptions à son escarcelle.