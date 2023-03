Les controverses hors des parquets NBA commencent à se multiplier pour Ja Morant. Le quotidien américain The Washington Post vient en effet de révéler mercredi que la star des Memphis Grizzlies avait été accusée, dans des rapports de police l’année dernière, d’avoir frappé un adolescent de 17 ans. Si l’agent du joueur a affirmé que celui-ci avait agi en état de légitime défense, l’affaire fait grand bruit outre-Atlantique. Aucune poursuite n’a toutefois été engagée contre Ja Morant concernant ces faits, qui se sont produits lors d’un match improvisé au domicile du basketteur, dans le Tennessee, en juillet dernier.

Dans le rapport de police obtenu par The Washington Post, l’adolescent anonyme accuse Ja Morant de l’avoir frappé « 12 à 13 fois ». Lors d’entretiens avec la police, il a ajouté qu’après leur altercation, « Morant s’est rendu dans sa maison et est réapparu avec une arme à feu visible dans la ceinture de son pantalon ».





« Il n’avait pas d’arme à feu », assure son agent

Interrogé par la police, le fantasque arrière a reconnu avoir « balancé en premier », agissant selon lui en état de légitime défense. L’adolescent lui aurait lancé un ballon qui l’a frappé à la tête, en accompagnant son geste d’un commentaire que le meneur de jeu de 23 ans a trouvé menaçant. L’agent de Ja Morant, Jim Tanner, a fermement nié, dans un communiqué publié mercredi, que le joueur avait une arme à feu. « L’incident du 26 juillet était absolument de la légitime défense », a déclaré ce dernier.

« Encore une fois, cela a fait l’objet d’une enquête approfondie par les forces de l’ordre, qui ont pris la décision de ne pas poursuivre Ja, précise Jim Tanner. N’importe lequel des nombreux témoins confirmera que Ja a agi en état de légitime défense et qu’il n’avait pas d’arme à feu. » Pour le site TMZ, Jim Tanner a qualifié de « troublant le fait que des rumeurs et des ragots non fondés soient diffusés par des personnes motivées à démolir Ja et à ternir sa réputation pour leur propre gain financier ».





Les Pacers s’étaient sentis « en grave danger »

Quelques jours avant cet incident, le chef de la sécurité d’un centre commercial de Memphis avait déclaré à la police qu’il s’était senti « menacé » par Ja Morant et un groupe d’amis dans le parking du centre commercial. Un rapport de police avait été établi sans déboucher, là non plus, sur des poursuites. Le deuxième choix de la draft 2019 a en outre été impliqué dans une controverse le mois dernier, lorsque la NBA a enquêté sur les allégations des Indiana Pacers.

La franchise accusait l’entourage de Ja Morant d’avoir « affronté agressivement » des membres de l’équipe et du staff, juste après un match entre Grizzlies et Pacers disputé à Memphis. Ils auraient notamment pointé un laser rouge en leur direction. L’un des agents de sécurité des Pacers était convaincu qu’il s’agissait du laser associé à une arme à feu. « Nous avons senti que nous étions en grave danger », avait même confié un témoin à The Athletic. Vous l’aurez compris, la NBA semble tenir avec Ja Morant son joyau roi des Top 10, mais aussi un sacré bad boy en puissance.