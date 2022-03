On n’arrête plus Ja Morant, si tant est qu’on l’ait déjà fait un jour. Le prodige des Grizzlies s’est baladé contre les Spurs​, dans la nuit de lundi à mardi, pour mener Memphis vers un succès prolifique (118-105). Morant a battu son record en carrière, et celui de la franchise au passage, avec un match à 52 points. Avec, comme toujours, une note artistique élevée.

La star des Grizzlies (3e à l’Ouest) a, de surcroît, conjugué spectacle et efficacité, tissant sa toile de « Spider-Man » dans tous les recoins du FedEx Forum et passant presque plus de temps dans les airs que sur le parquet, à force de gestes acrobatiques à faire lever la foule.

Un dunk de malade sur Jakob Poeltl

Sa fin de deuxième quart-temps a été d’une puissance et d’une maîtrise impressionnantes. Non content d’enfiler trois shoots d’affilée derrière l’arc, il a écrasé un énorme dunk sur la tête de Jakob Poeltl, 2,16 m et qui lui rend 25 cm, avant de marquer au buzzer, dans une position excentrée, en volleyant un ballon en l’air lancé de l’autre côté du terrain par Steve Adams en mode quarterback.

EUH...

On en parle de ces deux actions de 🤯😵😱💢💥💨



JA !!

MORANT !! pic.twitter.com/5BvUiMkFdo — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2022

Avec 29 pions à la pause, Morant ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Pourtant, les Spurs ont résisté. Et dans le money-time, il a marqué 13 points d’affilée, en s’envolant encore sur des doubles-pas, pour parfaire le travail. World class.