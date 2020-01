James Harden a-t-il sous-estimé le petit ? Ça expliquerait pas mal de choses, dont ce trashtalking bien sale de Ja Morant à destination de la star des Rockets au début du premier quart-temps de Memphis-Houston. « Dites à ce fils de p*** qui je suis », a lancé le meneur après un swish à trois points qui n’était rien d’autre qu’une mise en bouche. Harden, qui a tout de même planté 41 pions, est sûrement en train de faire des cauchemars avec le step-back que lui a passé Ja Morant en fin de rencontre. Mais trêve de blabla, on vous laisse avec le récital du bonhomme.

Step-backs, no look dimes and more…



The latest addition to the Ja Morant rookie mixtape 🔥 pic.twitter.com/NXIYzNzCbY