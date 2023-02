Plus de trente ans après la sortie du mythique film White men can’t jump (Les Blancs ne savent pas sauter) avec Woody Harrelson et Wesley Snipes, la plateforme de streaming américaine Hulu vient d’annoncer la prochaine sortie de son remake avec le rappeur Jack Harlow dans le rôle principal. Clin d’œil de cette actualité, Mac McClung a survolé le concours de dunks du NBA All Star Game, samedi à Salt Lake City (Utah). Totalement inconnu du grand public, ce petit meneur de jeu d’1,88 m non drafté n’a jusque-là participé qu’à une poignée de matchs NBA depuis 2021, avec les Lakers, les Bulls et les Warriors (4 points et 1,5 rebond de moyenne).





😱 La performance HALLUCINANTE de Mac McClung au Dunk Contest 2023.



— Quatre dunks TOUS réussis du premier coup

— Trois notes de 50 et une de 49.8



— « Reverse » au-dessus de deux personnes

— « 360° windmill »

— « Reverse double-pump » par-dessus quelqu'un

Actuellement engagé avec les Philadelphia Sixers pour un contrat court, le joueur américain de 24 ans était donc un peu l’invité surprise du Slam dunk contest, lui qui s’illustre essentiellement dans la ligue mineure américaine (la G-League), avec les Blue Coats du Delaware. Vraiment pas un profil à devenir, en seulement quatre dunks, la hype du week-end aux paillettes du basket américain.

Trois notes maximales sur quatre tentatives

C’est pourtant ce qu’il s’est passé d’une manière éminemment spectaculaire. Dès sa première tentative, un dunk renversé au-dessus… de deux personnes, la star des Bucks Giannis Antetokounmpo s’est retrouvé bouche bée, avec son enfant dans un bras. Mac McClung a hérité à trois reprises (sur quatre) de la note maximale (50/50) et a achevé Trey Murphy III (Pelicans) avec un hallucinant reverse… à 540 degrés. Oui oui, un 540 degrés inédit dans l’histoire du concours, le tout pour un joueur d’1,88 m donc.









« Mon but reste d’avoir un impact en NBA, alors je vais continuer à travailler jusqu’à ce que ça arrive, a réagi l’intéressé samedi soir. Beaucoup de joueurs en G-League méritent l’attention que je reçois aujourd’hui. » Mais aucun d’entre eux ne recevra de sitôt autant de louanges que Mac McClung et ses bonds de marsupilami. Alors que le concours de dunks était de plus en plus remis en question ces dernières années, en raison de l’absence de grandes stars, Shaquille O’Neal s’est même fendu du compliment ultime : « Mac McClung a sauvé le Slam Dunk Contest ». Ça se passe comme ça chez le Mac, chez le Mac.