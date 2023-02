Si jamais les choses tournent bien lors de la Coupe du monde de basket, l’été prochain en Indonésie, au Japon et aux Philippines, il faudra se souvenir que cette équipe de France de basket a un jour été menée 21-3 (8e) par la République tchèque. Et oui, dans ce match de qualification sans véritable enjeu pour les Bleus, déjà sûrs d’être de l’aventure au Mondial, ceux-ci ont été sacrément secoués d’emblée, jeudi à Pardubice (République tchèque). Evidemment privé de ses joueurs de NBA et d’Euroligue, Vincent Collet devait également se passer de Terry Tarpey (gêne à la cuisse), la révélation du dernier Euro.





📊 22 PTS 17 REB 4 STL 6 BLK



Full highlights from @vicw_32's latest show 🔽#FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/7ikEGYQl3G — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce contexte d’équipe décimée a une nouvelle fois donné un aperçu de la dimension prise cette saison par Victor Wembanyama, y compris avec la sélection nationale. Discrète en première mi-temps (9 points à 3/11 aux tirs), la jeune star des Mets est montée en puissance après la pause. Auteur de 22 points, 6 contres et 4 interceptions, le phénomène de 19 ans et de 2,21 m a aussi gobé 17 rebonds.





Il s’agit tout simplement d’un record all time dans l’histoire de l’équipe de France, à égalité avec Rudy Gobert. Dans son sillage, la bande à Vincent Collet a peu à peu recollé grâce à un troisième quart-temps de feu (11-22), pour finalement l’emporter assez sereinement (59-72). Vous aussi, vous avez hâte de découvrir au Mondial une équipe de France au complet, avec l’ajout de « Wemby » ?