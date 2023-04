La Fédération camerounaise de football a-t-elle demandé à Kylian Mbappé, à ses débuts, de payer pour entrer dans la sélection nationale ? Une citation douteuse est redevenue virale sur les réseaux sociaux, alors que le joueur français, dont le père est né au Cameroun, a été nommé capitaine de l’équipe de France.

« Au début de ma carrière quand j’étais encore dans l’ombre, mon père a fait appel à la fecafoot pour me faire jouer à l’équipe nationale du Cameroun, disent ces propos attribués à Kylian Mbappé, dans un post partagé plus de 11.000 fois sur Facebook. Une grosse somme d’argent nous a été demandée pour être admis dans l’équipe », est-il écrit, expliquant que son père était « dégoûté » et qu’ils sont retournés vers l’équipe de France.

« Aujourd’hui, je suis le joueur le plus cher du monde, est-il encore dit dans le message. Le Cameroun fait appel à moi, ils m’attribuent une nationalité qui n’est pas la mienne. Je suis français et je resterai français. »

FAKE OFF

Outre les réseaux sociaux, cette citation est reprise telle quelle, sans date ni contexte, sur plusieurs sites Web tels que Cameroun Web en février 2022 ou l’Echo du Sud, en décembre 2022. Certains sites d’informations d’Afrique de l’Ouest la reprennent en indiquant qu’elle provient du site d’informations sportives 90 min.





Pas de trace sur le site 90 min

Mais en effectuant une recherche, il n’y a pas trace de tels propos sur ce site. Il est possible que cette citation ait été détournée d’un article de 90 min reprenant des propos tenus en 2021 par l’entraîneur de l’équipe nationale du Cameroun et, en 2016, par Kylian Mbappé dans France Football, où il s’exprime sur sa fierté de porter le maillot des Bleus.

Dans une interview à 90 min publiée le 29 janvier 2021, António Conceição, l’entraîneur de l’équipe nationale du Cameroun, disait, au détour d’une question sur l’avenir du football camerounais, que « le père de Kylian Mbappé souhaitait qu’il joue avec les Lions Indomptables ».

Déjà en 2018…

Une autre version de cette citation douteuse existe. En 2018, des propos similaires avaient déjà circulé, attribués cette fois à Wilfrid Mbappé, le père de Kylian Mbappé, comme dans ce tweet en anglais. « Je voulais que mon fils joue pour l’équipe nationale du Cameroun, mais la fédération de football du Cameroun m’a demandé une somme d’argent que je n’avais pas, mais la France ne m’a rien demandé », est-il écrit dans ce message.





Capture d'écran d'un tweet attribuant les propos au père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé. - Capture d'écran/Twitter

Malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé de source fiable pour ces citations douteuses. Dans la presse française, non plus. Contactées, la Fédération française de football et la Fédération camerounaise de football n’ont pas donné suite. L’entourage de Kylian Mbappé n’a pas répondu pour l’heure.