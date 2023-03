« Insuffisantes », « trop limitées ». Les offres de compensation proposées par l’UEFA aux supporters du Real Madrid détenteurs de billets pour la finale de la Ligue des champions 2022 contre Liverpool, au Stade de France, ont été rejetées par le club Merengue. Celles-ci diffèrent du traitement (un peu plus lisible) des supporters des Reds.

« Malheureusement, notre club estime que la proposition de l’UEFA, officiellement présentée mardi dernier, est insuffisante », a estimé le club madrilène dans un communiqué. « Elle ne prévoit que le remboursement du prix du billet et ce après avoir satisfait à toute une série de conditions, notamment l’heure d’arrivée au stade ».

Tous les supporters de Liverpool remboursés

L’UEFA a proposé de rembourser tous les billets des supporters de Liverpool venus assister à cette finale émaillée de nombreux incidents dont les fans des « Reds » ont d’abord été tenus pour responsables avant d’être entièrement dédouanés.





Le match, remporté par le Real, avait commencé avec 37 minutes de retard alors que les supporters munis de billets n’arrivaient pas tous à entrer dans l’enceinte.

Critiquée par un rapport indépendant, l’UEFA prévoit de reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19.618 billets, et qu’elle le chargerait d’organiser ensuite les remboursements.

Au cas par cas côté Real Madrid

Les supporters du Real Madrid et d’autres spectateurs concernés pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas, avait ajouté l’UEFA.

« Tous les supporters ont eu à souffrir du report inacceptable du coup d’envoi. De plus, l’insécurité à l’entrée et à la sortie du stade n’était pas tolérable avec des vols, des agressions et des menaces », poursuit le Real qui propose d’apporter à ses fans son concours dans les démarches engagées contre l’UEFA.