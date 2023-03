« Une bande de potes qui s’entraînent sérieusement sans se prendre au sérieux ». C’est ainsi que Grégory Jacquet définit le Cartel running club, dont le nom est aussi décalé que ses huit principaux membres. Chaque semaine depuis plus deux ans et demi, ces athlètes haut-savoyards « de niveau régional », âgés de 23 à 50 ans, se retrouvent pour courir. « C’est parti d’un constat : en habitant dans la vallée du Mont-Blanc, notre pratique s’est longtemps limitée au trail, note Grégory Jacquet, qui vit à Sallanches. Nous n’avons pas la culture de l’athlétisme sur route. On a donc voulu mettre en place deux séances par semaine sur piste pour faire progresser notre vitesse. »

La toute première session réunit à l’automne 2020 Grégory Jacquet et François Lervant, alors plus nageur que traileur. « On était supposés se motiver pour préparer des cross hivernaux à plusieurs, se souvient celui-ci. Mais au final, cette saison-là, j’ai participé à un cross, et Greg à aucun. » L’aventure est lancée pour les deux trentenaires, entre « entraînements de course à pied, vélo, ski de randonnée… et bières », avec le renfort rapide de Tayeb Mahi, de loin l’aîné du groupe avec ses 50 ans. Responsable de communication de la marque Wedze de Decathlon, Grégory Jacquet détaille la naissance du Cartel running club, dont ses membres consacrent en moyenne une dizaine d’heures par semaine à la pratique de sports outdoor.

Les vannes et les chambrages ont commencé à fuser entre nous, et on a lancé un logo et ce nom de Cartel. On a voulu essayer de partager notre état d’esprit sur Instagram. Les gens ont vite adhéré à nos contenus hyper authentiques et spontanés. Ils s’identifient à nous. On ne parle pas de performance, de chrono, et on ne cherche pas à passer pour des héros. On n’est pas non plus là pour jouer les influenceurs en remerciant des partenaires. »

Le marathonien Hassan Chahdi en prestigieux « guest »

Le Cartel running club s’étoffe peu à peu, en accueillant au passage une femme, Mathilde Talou-Derible (31 ans), kiné et coach sportive. Tayeb Mahi, qui n’a véritablement attaqué le trail running qu’en 2010, profite de la présence de ses jeunes partenaires pour se motiver. « Je m’accroche et j’espère être un exemple pour les petits jeunes du groupe qui se trouvent parfois de fausses excuses pour ne pas se dépasser », se marre ce finisher d’une SaintéLyon (trail nocturne de 78 km entre Saint-Etienne et Lyon), ravi de bénéficier d'« un cadre de jeu génial » dans la vallée de l’Arve. Mais aussi parfois de sacrés guests avec le Cartel comme le marathonien élite Hassan Chahdi, natif de Cluses (Haute-Savoie), et qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Parmi les grosses aventures sportives partagées par ces traileurs haut-savoyards, il y a eu le tour du Mont-Blanc à vélo de route, avec 330 km parcourus (8.000 m de dénivelé positif) en une quinzaine d’heures, entre Suisse, Italie et France. « Partir à 2h30 du matin pour effectuer le tour en une seule journée, c’était quand même un truc de barbares », note Tayeb Mahi. En comparaison, l’ascension en ski de randonnée des Dômes de Miage relevait presque de la grasse matinée, avec un départ à 4 heures pour enquiller 2.500 m de D + depuis Les Contamines-Montjoie.

17 heures passées sur les skis pour le défi 10.000

La perspective de franchir le cap des 10.000 abonnés sur Instagram a ensuite inspiré un défi de folie au Cartel running club : tenter d’enchaîner 10.000 m de dénivelé positif en une seule journée de ski de rando. Soit environ un cinquième du total parcouru chaque saison par chacun d’eux sur les skis. Avec un arrêté municipal en poche de la part du maire de Combloux pour être autorisée à skier de nuit sur le domaine, la bande attaque son aventure le 17 février à 21h30.

La suite est monstrueuse : après 17 heures de ski, plus environ trois heures de pause, et donc 14 montées de 740 m de D + enquillées, le compte est bon pour Tayeb Mahi et Grégory Jacquet, les deux seuls finishers de ce mémorable challenge. « C’était un moment rock and roll, incertain, et je retiens la dimension collective, l’aventure humaine, souligne Grégory Jacquet. Nous sommes quand même parvenus à rester 14 heures à sept skieurs, avant que certains ne souffrent trop d’ampoules. Ça montre l’émulation du Cartel. »

« Comme si on était invités à la cérémonie des Oscars »

Un challenge réussi qui a suivi la récente collaboration entre le Cartel running club et Adidas Terrex. Séduite par les contenus proposés par les traileurs haut-savoyards sur les réseaux sociaux, la célèbre marque aux trois bandes est en effet prête à soutenir leurs futurs projets. De quoi songer à de nouveaux défis barrés, comme « une course-poursuite à pied sur les hauteurs de Chamonix, avec un temps d’avance à déterminer pour nous face aux athlètes élite d’Adidas Terrex », glisse Grégory Jacquet. « On ne voit pas ce genre de délire sur les réseaux, estime le pionnier du Cartel. Et puis Adidas Terrex a une armada de coureurs tellement prestigieuse. C’est un peu comme si on était invités à la cérémonie des Oscars. » Sur le plan individuel, plusieurs membres du Cartel seront présents pour de gros rendez-vous running en 2023 : Romain Champenois (24 ans) est qualifié pour les championnats de France de cross qui auront lieu dimanche à Carhaix (Finistère).

Spécialiste de swimrun, avec deux participations à l’incontournable Ötіllö en Suède (75 kilomètres à parcourir en duo, dont 10 km à la nage), François Servant se prépare cette fois pour son premier marathon, le 2 avril à Paris. De son côté, Tayeb Mahi est inscrit sur la CCC (100 km et 6.000 m de D +), le 1er septembre lors du prochain Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). « C’est une course qui me trotte dans la tête depuis longtemps, confie ce dernier. Je trouve que c’est le bon moment, l’année de mes 50 ans, pour franchir le pas. Je compte sur les copains pour être par là lorsque je serai dans le dur sur la course. » Tayeb n’avait même pas besoin de demander. Les sept autres membres du Cartel running club se sont inscrits sur la MCC (40 km), qui reliera Martigny-Combe (Suisse) et Chamonix quatre jours plus tôt. Ils ont prévu rester à Chamonix ensuite afin d’aider le néo-quinqua sur tous ses ravitaillements. Et le Cartel running club ne manquerait pour rien au monde de célébrer (avec une bière) le premier 100 km de son aîné.