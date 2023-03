L’euphorie d’un 1er janvier de fête contre le PSG (3-1) semble bien loin à Lens. Alors solide deuxième de Ligue 1, la bande à Seko Fofana s’écroule peu à peu, avec un seul succès sur les six dernières journées de championnat et une quatrième place. La mauvaise passe s’est poursuivie mercredi en quarts de finale de Coupe de France, avec une défaite (2-1 après avoir ouvert le score) à Nantes dans une Beaujoire à huis clos. Frustré de voir le rêve d’une saison de folie s’éloigner un peu plus chaque semaine, Franck Haise s’est montré bon perdant concernant les deux penaltys inscrits par Andy Delort (31e et 59e). « Il y a faute sur les deux actions, les penaltys sont logiques, concédait l’entraîneur lensois. Le premier but est surtout largement évitable, il fallait avoir beaucoup plus de rigueur et de concentration. »





Le son de cloche était tout autre en zone mixte du côté de Jean-Louis Leca, ultra-remonté contre l’arbitrage de Clément Turpin. « Ce qui est très frustrant, c’est qu’on vit des situations similaires de week-end en week-end, comme à Brest et à Montpellier (1-1), et que là on siffle des penaltys contre nous, peste le gardien lensois. Comme on dit chez moi, on me monte un peu la sègue en me disant que c’est bon, que la situation est vérifiée. Qu’ils [les arbitres] arrêtent un peu avec leur violon, avec leur VAR, qu’ils se mettent tous au niveau car ça commence à me fatiguer. Et si certains veulent s’amuser à me suspendre à 37 ans, ils peuvent y aller, je m’en fous royalement. »

Un derby déterminant en Ligue 1 samedi

Jean-Louis Leca ne valide donc ni le croc-en-jambe inutile de Julien Le Cardinal sur Ignatius Ganago, ni sa sortie fautive dans les pieds de l’attaquant nantais, toutes deux sanctionnées spontanément par Clément Turpin.

Sur le premier penalty, il y a un contact, mais c’est un sport de contact. Le ballon passe 1,50 m au-dessus des joueurs, Julien reste debout, je ne vois pas où il y a faute. Et sur le deuxième, "Gana" perd le ballon, il jette son pied gauche et je le prends dans la tête. Je ne le touche même pas avec mes mains. Maintenant, ils font comme ils veulent. Je vais arrêter de parler d’eux, ils ne méritent pas non plus. »









L’habituel remplaçant de Brice Samba a les nerfs à vif car il sait que le fol espoir de titre en Ligue 1 s’est envolé, tout comme la conquête de la première Coupe de France de l’histoire du club donc. La Ligue des champions semble s’échapper et le derby contre le Losc (6e) samedi (17 heures) fait figure de tournant, pour ne pas hypothéquer les ambitions européennes du Racing.