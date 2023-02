Il n’est pas fréquent qu’un Sparta Prague-Jablonec suscite la curiosité de l’Europe du football. C’était pourtant le cas, dimanche, car cette modeste affiche du championnat tchèque, remportée 3-0 par le Sparta, était le premier match officiel disputé par Jakub Jankto depuis quatre mois. Et ce milieu de terrain de 27 ans, prêté par Getafe (Espagne), est devenu, la semaine passée, l’un des premiers footballeurs en activité à révéler publiquement son homosexualité. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, cet international tchèque (45 sélections) annonçait : « Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. »





Dans une vidéo, publiée mardi par le média italien Mediaset, Jakub Jankto est revenu sur son coming out et sur l’accueil des supporteurs du Sparta Prague, lors de son entrée en jeu à la 70e minute dimanche. « Ils m’ont applaudi donc c’était un sentiment génial, apprécie-t-il. J’ai joué avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis un long moment. »

« Je me sens vraiment libre »

L’ancien milieu d’Udinese et de la Sampdoria (Italie) explique que son message du 13 février lui a semblé « absolument normal » : « Après 26 ans avec cette barrière, vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez. Après ce coming out, je me sens vraiment libre, c’est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de révéler qui ils sont. J’espère que cela va aussi aider ces personnes-là. »









Jakub Jankto est en tout cas conscient que sa décision reste extrêmement rare dans le football professionnel en Europe : « Le monde du football est assurément un peu homophobe, si je suis le premier joueur à oser parler de mon homosexualité comme ça… »