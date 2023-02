Il est très rare qu’un footballeur professionnel encore en activité effectue son coming out. C’est la courageuse démarche que vient de réaliser ce lundi le milieu international tchèque Jakub Jankto. Le joueur de 27 ans, prêté cette saison au Sparta Prague par son club de Getafe, a en effet posté sur les réseaux sociaux une vidéo pour annoncer publiquement son homosexualité.





Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses, j’ai une famille, j’ai des amis. J’ai un métier que j’exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté, sans peur, sans préjugés, sans violence, mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. »

Josh Cavallo insulté en plein match en Australie

L’ancien milieu de l’Udinese et de la Sampdoria compte 45 sélections avec la République tchèque, et il a notamment participé au dernier Euro. Le précédent footballeur professionnel à avoir effectué son coming out est l’Australien Josh Cavallo (Adelaïde United) en 2021.









Le jeune latéral gauche de 23 ans avait dans la foulée confié avoir été « submergé » par une vague de messages de soutien, mais aussi par des insultes de spectateurs en janvier 2022, lors d’un match du championnat australien. « La haine ne gagnera jamais, avait alors réagi Josh Cavallo. Je ne m’excuserai jamais d’avoir révélé ma vérité et, plus récemment, qui je suis en dehors du football. Le football est un jeu pour tout le monde, peu importe qui vous êtes. »