Deux ans après son compatriote Andy Brennan, qui fut le premier footballeur professionnel à faire son coming-out en Australie​, Josh Cavallo a décidé de lui emboîter le pas. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le club australien d’Adelaide United et intitulée « Josh’s true » (la vérité de Josh), cet arrière gauche de 21 ans a décidé de révéler son homosexualité au grand jour.

Ses mots, puissants, pourraient peut-être motiver d’autres footballeurs et footballeuses à sauter le pas. « J’ai quelque chose de personnel à partager avec vous. Je suis footballeur et je suis gay », plante-t-il en introduction de la vidéo.

Le poids de la double vie

« En grandissant, j’ai toujours ressenti le besoin de me cacher. J’avais honte. Cacher qui l’on est vraiment pour poursuivre son rêve de gosse… Tout ce que je veux c’est jouer au football et être traité comme les autres. Je suis fatigué d’essayer d’être performant tout en menant cette double vie, c’est fatigant et je ne souhaite à personne de vivre ça », a détaillé l’Australien.

Si celui-ci a mis du temps à prendre cette difficile décision, il se félicite des retours positifs qu’il a reçus depuis ce coming-out : « Je pensais que les gens seraient différents avec moi si je révélais la vérité, qu’ils commenceraient à dire de mauvaises choses à mon sujet ou qu’ils se moqueraient de moi, mais ce n’est pas le cas. Mon copain, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs, tous ont été incroyables. Les réponses que j’ai reçues sont merveilleuses. Ce qui me fait me demander pourquoi j’ai gardé ça pour moi pendant tout ce temps. »

« Je veux inspirer les gens »

« Je veux inspirer les gens et leur montrer qu’il n’y a pas de problème à être soi-même et à jouer au football, il n’y a pas de problème à être gay et à jouer au football, rappelle-t-il. Je veux dire aux personnes qui souffrent, qui ont peur : ne jouez pas à être celui que vous n’êtes pas, soyez vous-mêmes, ne jouez pas de rôle. Avec ce coming-out, je suis heureux et fier de montrer qui est Josh Cavallo, le vrai Josh Cavallo. Je suis Josh Cavallo, je suis footballeur et je suis fier d’être gay. »

Le joueur a depuis reçu le soutien du président d’Adelaide United, Nathan Kosmina et celui de son entraîneur adjoint, Ross Aloisi, qui a déclaré : « Avant que Josh ne me parle, il était clair qu’il vivait avec un lourd fardeau et une douleur inimaginable. Le voir aujourd’hui avec ce poids enlevé de ses épaules est magnifique ». En espérant que son cas on appelle des centaines d’autres pour qu’enfin le grand tabou de l’homosexualité dans le football ne tombe pour de bon.