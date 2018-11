Equipe de France: Giroud le regrette mais affirme qu'il est «impossible d’afficher son homosexualité dans le foot»

Olivier Giroud à Clairefontaine avant Pays-Bas-France. — FRANCK FIFE / AFP

A quelques heures d’affronter les Pays-Bas en Ligue des nations, l’attaquant de l'équipe de France Olivier Giroud a accordé une longue interview au Figaro et le buteur de Chelsea abordé un sujet tabou dans le foot : l' homosexualité. « Quand j’ai vu l’Allemand Thomas Hitzlsperger faire son coming out en 2014, c’était fort en émotion. C’est là où je me suis dit qu’il était impossible d’afficher son homosexualité dans le football. Dans un vestiaire, il y a beaucoup de testostérone, de chambrage, les douches collectives… C’est délicat, mais c’est comme ça », lâche l’international français.

Pays-Bas-France: Trophée, revanche sur 2016, suspense... On serait pas en train de kiffer cette Ligue des nations? https://t.co/3YWIH6uAIx via @20minutesSport pic.twitter.com/kwvgDnDWJL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 15, 2018

« Je comprends la douleur et la difficulté des gars à faire leur coming out, c’est une vraie épreuve après un travail sur soi pendant des années, poursuit Giroud. Je suis ultra-tolérant là-dessus, quand j’étais à Montpellier je m’étais engagé dans ce combat en faisant notamment la une de Têtu, à Arsenal quand ils m’ont demandé de porter les "Rainbow Laces" en soutien à la communauté gay, je l’ai fait. Il y a encore beaucoup de travail dans le monde du foot sur ce sujet, c’est le moins qu’on puisse dire. »