Si à la sortie de sa brillante Coupe du monde, la prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ne semblait guère faire de doute, la situation est nettement plus incertaine aujourd’hui. Parfois décisif, comme contre le Losc sur coup franc dimanche (4-3, 90e+5), mais le plus souvent transparent, à l’image de son 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1) ou… durant 94 minutes contre Lille, l’attaquant argentin de 35 ans suscite forcément des doutes.









Le manque de complémentarité chronique du trio Mbappé-Neymar-Messi n’incite pas à la prolongation de contrat de la « Pulga » au PSG, pas plus que sa trace laissée au club depuis un an et demi. Parmi les éventuels points de chute, outre un improbable retour au Barça, les médias citent le plus souvent l’Inter Miami, franchise de MLS détenue par David Beckham. Mardi, The Athletic a interviewé Phil Neville, l’entraîneur de l’équipe floridienne, à ce sujet

« Je pense que cela va plus loin que l’Inter Miami, explique l’ancien partenaire de Beckham à Manchester United. Cela serait quelque chose de grand pour la MLS, ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. » OK Phil, mais même les premiers pas de Victor Wembanyama en NBA pourraient être plus scrutés l’été prochain que la possible fin de carrière américaine de Lionel Messi, non ?