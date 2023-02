On imaginait un autre final pour ces championnats du monde de ski alpin à Courchevel et à Méribel (Savoie). Le champion olympique tricolore Clément Noël a en effet manqué d’un rien le podium du slalom, ce dimanche. Le Norvégien Henrik Kristoffersen en a profité pour triompher devant le Grec AJ Ginnis, auteur d’une performance historique. Pour une poussière de temps, à savoir trois centièmes, le skieur vosgien a dans le même temps raté une sacrée occasion de finir en beauté les Mondiaux devant un public exalté. Les regrets sont grands pour l’athlète de 25 ans, auteur d’une faute qui l’a fait reculer au huitième rang de la première manche.





Solide sans être brillant sur un second tracé difficile, celui-ci a vu la médaille de bronze filer vers l’Italien Alex Vinatzer. « Trois centièmes, c’est très, très peu, j’aurais pu les trouver à peu près partout, surtout en première manche, a commenté Clément Noël après la course. Il faut bien qu’il y ait un quatrième. C’est dommage que ce soit moi, parce qu’on est en France, le public était vraiment au rendez-vous. C’était une ambiance de dingue et il manque la cerise sur le gâteau. »

Pinturault seul médaillé tricolore des Mondiaux

Cette performance frustrante ressemble à la saison du skieur français, qui n’a terminé que quatre des dix courses qu’il a disputées cet hiver. « Dans les deux dernières étapes de la Coupe du monde, le ski était plutôt bon. Franchement, si je ne fais pas une erreur en première manche, je fais partie des premiers », a-t-il voulu retenir.









Les Bleus quittent leurs Mondiaux avec seulement deux médailles, remportées par Alexis Pinturault (or du combiné, bronze du super-G) en première semaine. S’il n’a pris que la 20e place du slalom ce dimanche, « Pintu » a donc évité à l’équipe de France de connaître un bilan sportif désastreux.