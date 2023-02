C’est une énorme claque pour le camp français, lors des Mondiaux de Courchevel et Méribel. Attendue sur le podium du géant ce jeudi, et peut-être tout en haut à l’issue d’une première manche bouclée à la 2e place, Tessa Worley a chuté lors de la seconde. Championne du monde de la spécialité en 2013 et en 2017, la Française de 33 ans n’a donc pas réussi la passe de trois sur la piste de Méribel, lors du dernier grand défi de sa carrière.





🎿 Que c'est cruel pour Tessa Worley ! La Française, 2e de la première manche du slalom géant, était bien partie dans la deuxième manche mais a commis une faute et a chuté... Elle ne décrochera pas de médaille pour ses derniers championnats du monde. pic.twitter.com/1vVoYpA0uK — francetvsport (@francetvsport) February 16, 2023



En revanche, l’Américaine Mikaela Shiffrin (27 ans) a remporté la seule course qui manquait à son immense palmarès devant l’Italienne Federica Brignone et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, respectivement deuxième à 12 centièmes, et troisième à 22 centièmes. Meilleure Tricolore, Coralie Frasse Sombet finit neuvième, à 1 seconde et 32 centièmes.

Son entraîneur est parti pendant les Mondiaux

En argent la semaine dernière sur le Super-G, et après une séparation compliquée avec son entraîneur historique Mike Day, Shiffrin a obtenu sa 13e médaille dans des Mondiaux. Malgré une faute en fin de deuxième manche, elle a réussi l’exploit d’être sacrée dans une quatrième discipline différente après le slalom (2013, 2015, 2017, 2019), le super-G (2019) et le combiné (2021).









Avec sept titres aux Championnats du monde, Shiffrin rejoint au palmarès la Suédoise Anja Pärson, les Autrichiens Toni Sailer et Marcel Hirscher, et la Française Marielle Goitschel. Seule l’Allemande Christl Cranz (15 médailles dont 12 titres), skieuse des années 1930, a remporté plus de titres et de médailles qu’elle.