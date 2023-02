Oui, Alexis Pinturault est toujours vivant ! Le skieur français l’a rappelé à la concurrence ce mardi, à Courchevel, en devenant champion du monde de combiné 2023. Il s’agissait de la première course masculine de la compétition, dans la station où il a en partie grandi.

“Depuis deux ans on commence à parler des championnats du monde à Courchevel à la maison, ça fait un an que je ne pense qu’à ça, a réagi le nouveau champion au micro d’Eurosport. […] C’est extraordinaire, j’étais très loin de m’imaginer que je pourrais devenir champion du monde. Je me disais que si j’arrivais à avoir une médaille, ce serait formidable. Commencer les championnats du monde comme ça, c’est extra.”

Un seul podium avant mardi

Pinturault a obtenu sa sixième médaille individuelle planétaire, sa deuxième en or dans cette discipline après celle glanée à Are (Suède) en 2019, et a en grande partie levé les doutes sur son niveau, après un début de saison compliqué (un seul podium, à Beaver Creek).