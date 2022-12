Marco Odermatt a encore impressionné, ce jeudi lors du super-G de Bormio, en Italie. Le skieur suisse de 25 ans a signé sa cinquième victoire de la saison, avec 64 centièmes d’avance sur le champion du monde autrichien Vincent Kriechmayr et 1 seconde 22 sur un autre Helvète, Loïc Meillard. Mais « Odi » s’est fait voler la vedette par un « concurrent » inattendu. Un chien s’est en effet invité sur la piste, au grand désarroi des organisateurs mais pour le plus grand plaisir des spectateurs et de nombreux concurrents, aussi hilares que les commentateurs d’Eurosport, diffuseur de l’épreuve.





🐶 Quelqu'un a perdu son chien, et le ski s'est trouvé un nouveau champion : en descente ou en montée, incroyable run de notre ami canidé, commenté par @FX_Rallet #ChaletClub pic.twitter.com/Zvg7PMtOJS — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 29, 2022



La course a été interrompue pendant plus de cinq minutes, le temps que l’animal, de race indéterminée, dévale la pente de Bormio à toute vitesse, avec au passage un dérapage incontrôlé, mais vite rattrapé, dans un virage.

La retraite de Matthias Mayer, l’autre surprise du jour

On ne sait pas si cette parenthèse canine a beaucoup fait rire le camp tricolore, guère en verve, à l’exception d’Alexis Pinturault, 5e. Cyprien Sarrazin a chuté, heureusement sans gravité.

L’avant-course avait été marquée par l’annonce surprise de la retraite de l’Autrichien Matthias Mayer (32 ans), juste après la reconnaissance du parcours. Le double champion olympique sortant de la discipline (2018 et 2022), qui avait également obtenu l’or de la descente en 2014 aux JO de Sotchi, a plié les spatules sans prévenir. Oui vraiment, Bormio a connu une journée particulière.