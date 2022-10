Nouvelle saison, mêmes résultats. Heureusement pour Marco Odermatt, et tant pis pour Alexis Pinturault. Sacré roi du ski l’hiver dernier avec une éclatante victoire au général, le Suisse Odermatt a montré dès la première course de cette Coupe du monde 2022-2023 qu’il avait digéré ses exploits avec une large victoire dans le géant de Sölden (Autriche), ce dimanche. Champion olympique de la spécialité, il a devancé son dauphin à Pékin, le Slovène Zan Kranjec, et le Norvégien Henrik Kristoffersen.





🙌 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 MARCO ODERMATT !



🙌 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 MARCO ODERMATT !

Intouchable, le Suisse s'impose (encore) à Sölden malgré quelques erreurs en début de run. Quel monstre ! #ChaletClub pic.twitter.com/koNFkgpSTv — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 23, 2022



Après le report des courses des femmes samedi en raison de la neige, la saison de ski a donc enfin pu se lancer sur le glacier du Rettenbach. Devant 14.500 spectateurs bruyants, Odermatt a signé sa seconde victoire consécutive à Sölden, poursuivant sa folle série de neuf géants consécutifs de Coupe du monde sur le podium.

Déception pour Pinturault

Une dynamique après laquelle Alexis Pinturault court toujours. L’ancien vainqueur du classement général en 2021, à la recherche d’un rebond après avoir raté la dernière saison, a démarré cette saison par une contre-performance. Après une première manche correcte (8e), il s’est effondré dans la seconde, sans erreur majeure pourtant, pour prendre la 20e place à plus de deux secondes.

« Le résultat me montre qu’il y a beaucoup de travail. Je me sens bien mentalement, ça n’avait rien à voir avec la saison passée, mais il reste énormément de boulot et je ne suis pas du tout où j’ai envie d’être, a réagi le skieur français auprès de L’Equipe. Il faut raccrocher le wagon, et j’espère que le temps qui nous reste avant le prochain géant (à Val d’Isère, le 10 décembre) va nous permettre de construire certaines choses. Je dois retrouver la confiance. »

Parmi les autres Français engagés, Thibaut Favrot a pris la 10e place et Victor Muffat-Jeandet la 11e. Après l’annulation des descentes de Zermatt-Cervinia du week-end prochain, les hommes ont rendez-vous le 13 novembre à Lech (Autriche) pour un slalom parallèle.