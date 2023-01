L’OM signe un partenariat avec le label du rappeur marseillais Jul

Il peut sortir les claquettes et le survêt'. L’Olympique de Marseille a annoncé jeudi soir la signature d’une « collaboration » avec le label « D’or et de platine » du rappeur marseillais Jul, plus gros vendeur de l’histoire du rap français, dont le logo va apparaître sur le maillot des joueurs dès samedi.

Jusqu’à la fin de la saison, « le logo D & P s’affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines », a annoncé l’OM dans un communiqué à minuit.

« La collaboration permettra aussi la création d’expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l’artiste », est-il ajouté dans le communiqué, sans autre précision. « Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse », a renchéri Jul dans ce communiqué, après avoir annoncé cette « dinguerie » à ses fans quelques heures plus tôt sur son compte Twitter.

Rap et football, un mélange évident

Selon les chiffres du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), « Le J » a cumulé 582.635 ventes cumulées, avec 7 albums en solo dans le Top 200.

Gros vendeur, Jul est aussi celui qui a unifié la scène rap marseillaise à travers deux projets : « 13’Organisé » (2020) - 436 millions de vues pour le clip « Bande organisée » sur Youtube - et « Le classico organisé » (2021). Le premier est un album collectif d’artistes marseillais, le deuxième une sorte de « battle » avec des rappeurs parisiens, sur le modèle du classico OM-PSG du football.

L’analogie entre rap et football ne s’arrête pas là. En juin, Jul remplissait le stade Vélodrome, antre de l’OM, pour un show de trois heures. Comme la rencontre évidente de deux monuments de la deuxième ville de France.

Mercredi, l’OM a engrangé un cinquième succès consécutif en Ligue 1, pour conforter sa 3e place au classement. Pour le compte de la 19e journée du championnat, les joueurs olympiens affronteront samedi les « Merlus » de Lorient au stade Vélodrome, une rencontre lors de laquelle ils arboreront donc pour la première fois l’écusson du label de Jul.