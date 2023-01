Beaucoup d’amoureux du cyclisme ont la larme à l’œil ce jeudi soir. Thibaut Pinot mettra fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison, a-t-il annoncé dans un entretien à L’Equipe. Le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ, âgé de 32 ans et professionnel depuis 2010, prendra sa retraite après le Tour de Lombardie fin octobre.

« Le point déclencheur a été ma blessure en 2021 [au dos, après une chute à Nice lors du Tour de France 2020], a confié le 3e de la Grande Boucle en 2014, vainqueur de trois étapes en neuf participations à la plus grande course du monde (Porrentruy en 2012, Alpe d’Huez en 2015, Tourmalet en 2019). Là, je me suis rendu compte que c’était difficile, que je commençais à avoir de l’âge et plusieurs fois j’ai pensé arrêter. Si je retourne un peu en arrière, j’ai commencé à cogiter pendant le confinement aussi. »









Cette période hors du temps causée par le Covid en 2020, le natif de Lure (Haute-Saône) l’a vécue comme « des vacances imposées, sans stress, sans pression, sans courir partout », a-t-il indiqué au quotidien sportif. Et cela lui avait déjà donné envie de se pencher sur le reste de sa vie, qu’il dit aborder sans trop de crainte.

Place aux animaux

« Le vélo m’a pris un tiers de ma vie et maintenant j’ai envie de me consacrer à ma deuxième passion, les animaux, la nature. J’ai toujours voulu créer des choses à partir de ce que la nature nous offre, du miel, cultiver ses fruits, ses légumes, voir ce que les animaux peuvent nous donner. Faire des chambres d’hôte. »

Le lauréat du Tour de Lombardie 2018 visera le général lors du Giro (du 6 au 28 mai), mais souhaite aussi disputer le Tour de France (du 1er au 23 juillet), dans la peau d’un coéquipier de David Gaudu. « Pour ma dernière année, j’ai envie d’y aller, ça me ferait chier de le manquer. » Nous aussi.