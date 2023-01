Bien que détesté par de nombreux Français, Lionel Messi est adulé par les argentins. Il est l’homme qui a fait vibrer ses compatriotes, car l’Albiceleste n’avait pas remporté de Coupe du monde depuis 1986. Il est celui qui a permis de floquer une troisième étoile sur le maillot de son pays, qui plus est face aux tenants du titre. Le gouvernement argentin a même décrété un jour férié pour célébrer cette victoire, le 20 décembre dernier.

Selon des internautes, il existerait désormais des billets avec la tête de Messi. « La banque centrale d’Argentine met en circulation un billet de 1.000 pesos argentins à l’effigie de Lionel Messi et l’équipe nationale championne du monde selon la presse locale », affirme-t-on sur les réseaux sociaux. Une opération qui serait destinée à remercier le sportif pour sa carrière.

Un billet de 1000 pesos à l'effigie de l'Argentine victorieuse. - Capture d'écran

« S’il y avait encore besoin de le confirmer, encore une nouvelle preuve de Messi est le plus grand joueur de l’histoire », avance même un internaute. L’Argentine a-t-elle vraiment édité de nouveaux billets ? 20 Minutes vous en dit plus.

FAKE OFF

Si l’annonce de la création de ces nouveaux billets sur les réseaux sociaux a enjoué les Argentins, elle n’en est pas moins erronée. Les coupures en question n’apparaissent pas sur le site de la Banque centrale de la république d’Argentine (BCRA), qui recense les différents billets officiels. On peut en revanche y retrouver des images du billet officiel de 1.000 pesos, sur lequel figurent, fin décembre 2022 et début janvier 2023, des dessins du fournier roux, l’oiseau national de l’Argentine.

Par ailleurs, si l’on observe de plus près le visuel des billets à l’effigie de Lionel Messi, on s’aperçoit que l’illustration au dos représente l’équipe d’Argentine célébrant sa victoire lors du match entre les vainqueurs du Championnat d’Europe et d’Amérique du Sud, en juin 2022. Cela n’a donc rien à voir avec la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Pour ce qui est du visage de la Pulga, une recherche d’image inversée permet de retrouver l’image diffusée le 17 décembre 2022, veille de la finale de la Coupe du monde, sur le compte Instagram « ellseven », un illustrateur argentin.

La description de la publication indique : « Design d’un nouveau billet de 1.000 pesos argentins. La Scaloneta [l’équipe argentine] joue parfaitement en cette Coupe du monde et j’avais besoin de leur dédier l’une de mes créations, alors j’ai passé plusieurs jours à réfléchir, jusqu’à avoir l’idée de celle-ci, j’espère qu’elle vous plaira. Demain, j’encouragerai de toutes mes forces cette sélection comme elle le mérite. » La page Instagram fait même gagner trois billets à l’effigie de Messi à ses abonnés.

Ce billet à l’effigie de Lionel Messi est donc une création purement artistique n’ayant aucune valeur fiduciaire.