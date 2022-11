Olivier Giroud régale, à une semaine de la liste de Didier Deschamps. L’attaquant français a offert au Milan AC une large victoire (4-0) contre Salzbourg, pour se qualifier mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à un doublé et de deux passes décisives. C’est la première fois depuis la saison 2013-2014 que le club italien le plus titré en C1 (sept sacres) atteint ce stade.

Les Milanais finissent logiquement deuxièmes de leur groupe E, derrière Chelsea qui avait remporté leurs deux confrontations. Salzbourg, auteur malgré tout d’un bon match, poursuivra son aventure européenne en Ligue Europa.

« Bien d’être là sur les rendez-vous important »

Outre la qualification de leur équipe, les trois Français de l’AC Milan se sont montrés à leur avantage : doublé de Giroud, également double passeur décisif, un match plein d’intensité et de justesse de Théo Hernandez, et un Pierre Kalulu à la fois décisif en défense (10e) et n’hésitant pas à se signaler aux avant-postes.

« C’est top pour la confiance, c’est bien pour l’équipe. C’était surtout un match très important et c’est bien d’être là sur les rendez-vous important », a réagi Giroud après la rencontre au micro de Canal+. Interrogé sur sa possible sélection dans la liste de Didier Deschamps pour le Qatar, qui sera dévoilée le 9 novembre, l’attaquant a répondu : « On verra, c’est pas moi qui décide. »