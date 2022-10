Chaque année, des passionnés l’attendent comme le Messie. Football Manager, le jeu vidéo qui vous met dans la peau d’un entraîneur de foot, sort son édition 2023 le 8 novembre prochain. Et, si c’est une bonne nouvelle pour les aficionados, ça l’est moins pour leur vie sociale et leur sommeil. Car « FM » est l’un des jeux les plus chronophages au monde, et certains y passent des centaines, voire des milliers d’heures.

Il en faut, du temps, pour organiser sa tactique, gérer des transferts virtuels, ou dénicher les Ballon d'or de demain en D2 brésilienne. Si les joueurs eux-mêmes plaisantent à propos de cette addiction, certains la poussent à son paroxysme. Selon le Guinness World Records, la plus longue partie de Football Manager a duré plus de 416 ans en jeu. En 2012, « FM » aurait même été cité comme une cause dans 35 cas de divorce au Royaume-Uni… La vie de coach avant tout.

Et vous, vous êtes accro à « Football Manager » ? Combien d’heures avez-vous passées sur le jeu ? A-t-il eu un impact sur votre sommeil, voire une partie de votre vie sociale ? Avez-vous déjà sacrifié un repas de famille, ou une sortie entre potes pour continuer votre partie ? Êtes-vous allé jusqu’à jouer en cours, ou au travail ? Cette addiction a-t-elle eu des conséquences ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous.