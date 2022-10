On vous voit venir : « Olala 20 Minutes abuse, c’est le genre de titres qu’ils sortent chaque semaine pour nous donner envie de cliquer ». Chers lecteurs, vous n’avez pas totalement tort, mais là, on vous laisse constater à quel point on a eu affaire à un chef-d’œuvre gaguesque lors du match Celtic Glasgow-Shakhtar Donetsk (1-1), mardi en Ecosse. Les Ukrainiens venaient d’égaliser à la 58e minute grâce à un but fabuleux de leur pépite Mykhaylo Mudryk (21 ans), ce qui les relançait totalement dans la course aux 8es de finale de Ligue des champions.





🤯 L'incroyable raté de Sikan pour le Shakhtar ! pic.twitter.com/equzcrFWdY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 25, 2022



Et puis arrive cette 72e minute de jeu assez irréelle. Intenable, Mykhaylo Mudryk échappe à un défenseur écossais et s’en va mystifier avec malice Joe Hart, sorti à sa rencontre. Il ne reste pour le coup vraiment plus qu’à la pousser pour son partenaire Danylo Sikan, qui bénéficie de l’offrande après être entré en jeu 15 minutes plus tôt. Mais bien que plein axe à 8 mètres du but, sans gardien face à lui ni même la moindre pression d’un défenseur revenant le gêner, l’attaquant ukrainien se loupe totalement sur son contrôle (américain) du pied gauche.

Un dernier match décisif contre Leipzig

Le ballon file mourir à côté sans que personne à Celtic Park ne réalise vraiment ce qu’il s’est passé. A commencer par le commentateur de BeIN Sports, ébahi face à ce manqué et répétant en boucle « ce n’est pas possible ». Même si cette action digne du Foot en Folie a coûté la victoire au Shakhtar (1-1), l'entraîneur Igor Jovicevic est décidément un mec sympa.





« Bien sûr, Danylo est contrarié de ne pas avoir marqué ce but, mais il fait partie de l’équipe, et l’équipe marque ensemble et perd ensemble, a-t-il glissé après la rencontre. Nous devons le soutenir. En le soutenant, nous soutenons l’équipe et nous-mêmes. » Pas certain tout de même que Danylo Sikan participe au match décisif contre le RB Leipzig la semaine prochaine, lors duquel le Shakhtar sera obligé de l’emporter pour réaliser l’exploit de se qualifier en 8es de finale de C1.