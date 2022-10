Au Parc des Princes,

Cela devait être une soirée banale pour eux, une comme tant d’autres. Oui, souvent, les matchs en semaine, les regards sont un peu plus braqués sur eux. Mais, pourtant ils ne changent pas leur habit de lumière. Du polypropylène blanc, qui ne rompt pas malgré les agressions récurrentes. De belles mailles, en sus, pour accueillir gaiement et délicatement les ballons que les joueurs enverront. Oui, mardi, les filets des buts du Parc des Princes, qui accueillait le Maccabi Haïfa, étaient prêts à faire leur boulot. Mais, il y en a un, particulièrement, qui a été sollicité : le petit filet.









Il y avait déjà eu des prémices à ce qui allait devenir une soirée mémorable. Dès l’échauffement, les stars du PSG avaient décidé de le viser plus particulièrement. Il y a des raisons : plus il est touché, plus le but se rapproche. Et puis, tout s’est très vite enchaîné. L’entrée des joueurs sur la pelouse, l’arbitre assistant qui vient vérifier sa solidité, et Fabian Ruiz qui manque de peu de trouver l’intérieur de ce petit filet dès la 9e minute de jeu. Ce n’était que partie remise, pour un but d’une rare beauté.

L’exter du gauche de Messi

Servi du bout du pied par Kylian Mbappé, Leo Messi contrôle. Et, là, le temps semble s’arrêter. Les joueurs du Maccabi Haïfa ne montent pas sur l’Argentin, le Français, au sol, regarde son partenaire et le petit filet, lui, ne se doute pas qu’il va recevoir dans ses mailles une merveille d’extérieur du pied gauche de la Pulga (19e). « Les gens viennent au stade pour voir jouer Leo, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football », disait Christophe Galtier après la victoire face à Ajaccio, vendredi. Il n’y a pas que les gens, il y a les petits filets, aussi.





C'est du travail d'orfèvre ! 🤌



Somptueux but de l'extérieur du pied de Lionel Messi ! 🐐#PSGMAC | #UCL pic.twitter.com/E0WHkesfbk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2022



On retrouvera l’Argentin une dizaine de minutes plus tard, au départ de l’action qui mène au deuxième but inscrit par Kylian Mbappé. Servi par Neymar, l’international français bénéficie d’un contre favorable pour se retrouver avec le ballon dans les pieds dans le coin gauche de la surface de réparation, et avec suffisamment de temps pour préparer son geste préféré : l’enroulé pied droit. Le bilan est le même que pour l’Argentin : petit filet opposé.

« Pour un coach, c’est le Graal »

« Je sais ce que chacun d’eux est capable de faire, a commenté Vitinha, au moment où il lui a été demandé, en zone mixte, s’il était encore surpris par le trio magique de devant. Je ne pense pas être surpris de ce qu’ils sont en train de faire, c’est incroyable. On a besoin d’eux et on est content de ce qu’ils font actuellement. » Un peu plus dithyrambique, malgré sa retenue légendaire, Christophe Galtier, lui, indiquait, dans des propos relayés par L’Equipe, que « les voir s’exprimer comme ça, pour un coach, c’est le Graal ».

Comme sur l’action du quatrième but (44e), où Lionel Messi, après un nouvel échange avec Kylian Mbappé, a vite éteint les ardeurs du Maccabi Haïfa, qui venait juste de réduire l’écart au tableau d’affichage. Un crochet court pied gauche, un petit instant de temporisation, puis une frappe enroulée pied gauche, comme à sa grande époque avec le Barça, pour trouver le petit filet de ce pauvre Joshua Cohen, qui est allé plus de fois chercher le ballon dans ses buts qu’il n’a fait d’arrêts.

Un doublé enrobé

Kylian Mbappé y est lui aussi allé de son doublé dans le petit filet. Cette fois, dans l’autre but, en seconde période. Après un déboulé de son grand pote Achraf Hakimi, l’ancien Monégasque envoie une frappe enroulée merveilleuse, là aussi, évidemment, dans le petit filet de Cohen (64e). Imparable. « En face il y avait les meilleurs joueurs du monde, ils l’ont prouvé, commentait l’entraîneur du Maccabi, Barak Bakhar. On a cru pouvoir réaliser un miracle, mais il y a vraiment un grand écart entre les deux équipes. »

Pour la santé mentale du petit filet, on en est resté là. Carlos Soler et Neymar ont été moins regardants sur la zone d’impact. Mais, au final, le résultat reste le même. Les filets tremblent, le public se déchaîne et les joueurs parisiens défilent. Et le spectacle pourrait se reproduire samedi, alors que le PSG accueille Troyes. Il va falloir que notre cher petit filet se prépare à recevoir d’autres cadeaux.